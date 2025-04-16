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600 срезов эустомы из Китая уничтожат в Екатеринбурге
Фото: Уральское таможенное управление
В среду, 23 апреля, в Свердловскую область поступила крупная партия цветов из Китая, но все из них Россельхознадзор разрешил к реализации.
Как рассказали в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, всего на склад временного хранения поступило 199505 срезов гвоздики, эустомы, розы и гортензии – у всех были отобраны образцы для лабораторной экспертизы. Она и показала, что в 600 срезах эустомы был карантинный объект — западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis).
Пропускать такие цветы нельзя, поэтому их запретили к реализации.
Остальные цветы разрешили продавать. Отмечается, что вся партия поступила в уральскую столицу в сопровождении фитосанитарного сертификата.
Как рассказали в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, всего на склад временного хранения поступило 199505 срезов гвоздики, эустомы, розы и гортензии – у всех были отобраны образцы для лабораторной экспертизы. Она и показала, что в 600 срезах эустомы был карантинный объект — западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis).
Пропускать такие цветы нельзя, поэтому их запретили к реализации.
«В целях предотвращения распространения карантинного вредителя на территории Российской Федерации зараженная продукция будет уничтожена»,
– заявили в управлении.
Остальные цветы разрешили продавать. Отмечается, что вся партия поступила в уральскую столицу в сопровождении фитосанитарного сертификата.
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