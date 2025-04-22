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23 килограмма незадекларированной косметики из Индии пыталась провезти екатеринбурженка

10.57 Пятница, 25 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Кольцово через зелёный коридор не пропустили жительницу Екатеринбурга, прилетевшую из Индии. При досмотре багажа таможенники обнаружили у женщины 23 килограмма уходовой косметики.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе уральского таможенного управления, в багаже нашли краски для волос, скрабы, маски, гели, сыворотки и кремы для лица в общем количестве 194 штуки. Пассажирка призналась, что получила весь этот товар от индийской фабрики, и рассказала о своих планах наладить контрактное производство.

Сообщается, что с таможенными правилами она была знакома частично, но вину свою не признала, сославшись на то, что весь товар – пробники.

На екатеринбурженку заели дело по статье 16.2 КоАП РФ – «недекларирование товаров». Всю косметику изъяли и отправили на экспертизу.

«Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Союза, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом, в том числе исходя из характера и количества товаров. Пассажирам стоит ознакомиться с информацией на стендах перед входом в зону таможенного контроля»,

– сказал начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик.


Он также подчеркнул, что в аэропорту проигрывают аудиозапись, рассказывающую пассажирам о порядке и правилах перемещения товаров.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:47 Глава СК потребовал доклад по делу о нападении на спортивного судью в Екатеринбурге
11:11 Зарезавшей домогавшегося гостя жительнице Верхней Салды вынесли приговор
10:57 23 килограмма незадекларированной косметики из Индии пыталась провезти екатеринбурженка
10:01 На избившего спортивного судью екатеринбуржца возбудили уголовное дело
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21:16 Большой городской опрос проходит в Екатеринбурге
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19:55 В Полевском отметят некруглый юбилей Северской домны
19:26 Дюжину уральцев спасли свердловские пожарные за одни сутки
18:55 За прошлогоднее ДТП в Сысерти ответила лошадница
18:39 Предпремьерный показ нового фильма Ивана Соснина ждут в Екатеринбурге
17:40 В Екатеринбурге на улице Данилы Зверева сбили 14-летнего юношу на самокате
17:16 В полиции раскрыли подробности драки в центре Екатеринбурга 22 апреля
16:24 В Екатеринбурге хотят обсудить корректировку маршрутов общественного транспорта
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