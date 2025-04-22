23 килограмма незадекларированной косметики из Индии пыталась провезти екатеринбурженка





– сказал начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик. «Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Союза, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом, в том числе исходя из характера и количества товаров. Пассажирам стоит ознакомиться с информацией на стендах перед входом в зону таможенного контроля»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Кольцово через зелёный коридор не пропустили жительницу Екатеринбурга, прилетевшую из Индии. При досмотре багажа таможенники обнаружили у женщины 23 килограмма уходовой косметики.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе уральского таможенного управления, в багаже нашли краски для волос, скрабы, маски, гели, сыворотки и кремы для лица в общем количестве 194 штуки. Пассажирка призналась, что получила весь этот товар от индийской фабрики, и рассказала о своих планах наладить контрактное производство.Сообщается, что с таможенными правилами она была знакома частично, но вину свою не признала, сославшись на то, что весь товар – пробники.На екатеринбурженку заели дело по статье 16.2 КоАП РФ – «недекларирование товаров». Всю косметику изъяли и отправили на экспертизу.Он также подчеркнул, что в аэропорту проигрывают аудиозапись, рассказывающую пассажирам о порядке и правилах перемещения товаров.