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23 килограмма незадекларированной косметики из Индии пыталась провезти екатеринбурженка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Кольцово через зелёный коридор не пропустили жительницу Екатеринбурга, прилетевшую из Индии. При досмотре багажа таможенники обнаружили у женщины 23 килограмма уходовой косметики.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе уральского таможенного управления, в багаже нашли краски для волос, скрабы, маски, гели, сыворотки и кремы для лица в общем количестве 194 штуки. Пассажирка призналась, что получила весь этот товар от индийской фабрики, и рассказала о своих планах наладить контрактное производство.
Сообщается, что с таможенными правилами она была знакома частично, но вину свою не признала, сославшись на то, что весь товар – пробники.
На екатеринбурженку заели дело по статье 16.2 КоАП РФ – «недекларирование товаров». Всю косметику изъяли и отправили на экспертизу.
Он также подчеркнул, что в аэропорту проигрывают аудиозапись, рассказывающую пассажирам о порядке и правилах перемещения товаров.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе уральского таможенного управления, в багаже нашли краски для волос, скрабы, маски, гели, сыворотки и кремы для лица в общем количестве 194 штуки. Пассажирка призналась, что получила весь этот товар от индийской фабрики, и рассказала о своих планах наладить контрактное производство.
Сообщается, что с таможенными правилами она была знакома частично, но вину свою не признала, сославшись на то, что весь товар – пробники.
На екатеринбурженку заели дело по статье 16.2 КоАП РФ – «недекларирование товаров». Всю косметику изъяли и отправили на экспертизу.
«Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Союза, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом, в том числе исходя из характера и количества товаров. Пассажирам стоит ознакомиться с информацией на стендах перед входом в зону таможенного контроля»,
– сказал начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик.
Он также подчеркнул, что в аэропорту проигрывают аудиозапись, рассказывающую пассажирам о порядке и правилах перемещения товаров.
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