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Гордума Екатеринбурга отчиталась о доходах и расходах за 2024 год
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургская городская дума отчиталась за доходны и расходы в 2024 году. Так, доходы столицы Урала в прошлом году составили почти 88,9 миллиарда рублей, а расходы – 83,3 миллиарда. Такие данные приводятся на сайте города.
По словам замглавы Екатеринбурга Анны Турунцевой, налоговые доходы составили 34,5 миллиарда, а неналоговые – 7,5 миллиардов. Ещё 46,9 миллиарда поступили в городскую казну безвозмездно.
Основная расходная часть, как заявила Турунцева, была социальной – 61,1% средств было направлено на «важные для жителей инфраструктуру и проекты». Из них 49,2% ушли на образование (40,9 млрд), 23,2% – на «национальную экономику» (19,3 млрд), 58% – на ЖКХ (4,8 млрд), 5,5% – на соцполитику (4,6 млрд), 4,4% – на физкультуру (почти 3,7 млрд), 2,7% – на культуру (2,2 млрд).
Часть средств были направлены на нацпроекты «Жильё и городская среда (3,4 млрд), «Безопасные и качественные дороги» (1,1 млрд), «Демография» (995 млн) и «Образование» (55 млн).
По словам замглавы Екатеринбурга Анны Турунцевой, налоговые доходы составили 34,5 миллиарда, а неналоговые – 7,5 миллиардов. Ещё 46,9 миллиарда поступили в городскую казну безвозмездно.
Основная расходная часть, как заявила Турунцева, была социальной – 61,1% средств было направлено на «важные для жителей инфраструктуру и проекты». Из них 49,2% ушли на образование (40,9 млрд), 23,2% – на «национальную экономику» (19,3 млрд), 58% – на ЖКХ (4,8 млрд), 5,5% – на соцполитику (4,6 млрд), 4,4% – на физкультуру (почти 3,7 млрд), 2,7% – на культуру (2,2 млрд).
Часть средств были направлены на нацпроекты «Жильё и городская среда (3,4 млрд), «Безопасные и качественные дороги» (1,1 млрд), «Демография» (995 млн) и «Образование» (55 млн).
«Часть средств бюджета города использована с помощью механизмов инициативного бюджетирования. На реализацию 84 идей уральцев выделили почти 61 миллион рублей»,
– рассказали в мэрии.
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