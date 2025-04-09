Уральцы рассказали, каким странам-автопроизводителям доверяют больше





– отметили исследователи. «О Форде, Шевроле или Тесле мечтают меньше 3%, хотя ещё несколько лет назад первые две марки были в числе лидеров покупательского спроса. Но ещё удивительнее забвение отечественным потребителем практически всех европейских марок, за исключением немецких. Лишь два десятка из двух тысяч респондентов в качестве желанной покупки назвали чешские, итальянские, шведские, французские и английские автомобили. На Урале, среди опрошенных, таких не оказалось совсем»,





– сказал Пуликов. «Несмотря на то, что каждый третий респондент мечтает о японском автомобиле, данные продаж на авторынке говорят, что в сегменте новых автомобилей россияне чаще всего покупают китайские и отечественные машины»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Аналитики из центра исследований МТС AdTech опросили 2000 россиян, и выяснили, каким странам-автопроизводителем доверяют больше всего. Оказалось, почти две трети жителей УрФО отдают предпочтение японским и немецким машинам.Согласно результатам опроса, 35% уральцев уверены в японских автомобилях, 29% – в немецких. На третьем месте отечественный автопром – ему доверяют 15% опрошенных с Урала. На четвёртом месте автопроизводители из Южной Кореи – 10%, на пятом из Китая – 8%. Производителям автомобилей из США доверяют только 3% уральцев.На Дальнем Востоке и в Сибири люди отдают предпочтение японским машинам, на Северо-Западном и Центральном федеральных округах России доверяют больше автомобилям из Германии. На Кавказе в лидерах оказались отечественные и немецкие машины. Похожая ситуация в Приволжском округе, где в равной степени верят в отечественные и немецкие автмобили, но больше там доверяют японским авто. В Южном округе больше всего любят немецкие и японские машины, но также там довольно высокий уровень доверия к российскому автопрому.К китайским машинам, судя по всему, относятся с осторожностью. Но американским автомобилям россияне доверяют ещё меньше, что стало неожиданностью для аналитиков.При этом как отметил коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов, результаты опроса показывают разницу между желаемым и действительным.Он также рассказал, что 80% опрошенных центром аналитики и исследований МТС AdTech респондентов готовы купить автомобили с пробегом, из них 22% – по причине отсутствия на рынке новых машин ряда желаемых стран-производителей. По его данным, самый популярный у россиян тип кузова – седан, его хотели бы приобрести 33% опрошенных, на втором месте кроссоверы – 25%, внедорожники и универсалы готовы купить по 12% респондентов.