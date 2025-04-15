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28 тонн заражённых томатов привезли в столицу Урала
Фото: Вечерние ведомости
Вчера, 15 апреля, в Екатеринбурге привели 28 тонн томатов, которые собирались продавать на территории Свердловской области. Однако при проверке плодов выяснилось, что они заражены.
Как рассказали в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, накануне в уральскую столицу автомобильным транспортом поступило 19 тонн свежих томатов из Узбекистана и 9 тонн из Туркменистана.
Все овощи поступили в сопровождении фитосанитарных сертификатов, удостоверяющих соответствие подкарантинной продукции требованиям стран импортеров, но при проверке был выявлен карантинный объект – вирус коричневой морщинистости плодов томата. Пропустить в регион заражённые овощи Россельхознадзор не мог.
Как рассказали в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, накануне в уральскую столицу автомобильным транспортом поступило 19 тонн свежих томатов из Узбекистана и 9 тонн из Туркменистана.
Все овощи поступили в сопровождении фитосанитарных сертификатов, удостоверяющих соответствие подкарантинной продукции требованиям стран импортеров, но при проверке был выявлен карантинный объект – вирус коричневой морщинистости плодов томата. Пропустить в регион заражённые овощи Россельхознадзор не мог.
«В целях предотвращения распространения карантинных объектов на территории Свердловской области грузополучатель в отношении зараженной подкарантинной продукции выбрал карантинную фитосанитарную меру в соответствии в законодательством»,
– рассказали в ведомстве.
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