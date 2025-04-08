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Свердловская РЭК рассчитала тарифы для платных дорог
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская региональная энергетическая комиссия подготовила документ, который определит предельную плату за проезд по платных дорогам. Проект постановления появился на сайте ведомства.
Проект предполагает разные тарифы для дорог, реконструированным по концессии и без неё.
Так, максимальная плата за проезд по дорогам из первой категории может составить (за километр):
– 17,3 рубля для мотоцикла или автомобиля;
– 26,2 рубля для небольшого грузовика и автобуса;
– 34,6 рубля для грузовика высотой более 2,6 метра и более;
– 55,6 рубля для фуры, высотой более 2,6 метра.
Для второй категории (также за километр):
– 8,4 рубля для мотоцикла или автомобиля;
– 12,6 рубля для небольшого грузовика и автобуса;
– 16,8 рубля для грузовика высотой более 2,6 метра и более;
– 26,3 рубля для фуры, высотой более 2,6 метра.
Цены рассчитаны с учётом возможности проехать с прицепом.
На данный момент тарифы не приняты. Им ещё предстоит пройти антикоррупционную экспертизу.
Отметим, что на сегодняшний день в Свердловской области пока нет платных дорог. Известно, что платным собираются сделать участок федеральной трассы М-12, известной как «путинский» автобан.
Проект предполагает разные тарифы для дорог, реконструированным по концессии и без неё.
Так, максимальная плата за проезд по дорогам из первой категории может составить (за километр):
– 17,3 рубля для мотоцикла или автомобиля;
– 26,2 рубля для небольшого грузовика и автобуса;
– 34,6 рубля для грузовика высотой более 2,6 метра и более;
– 55,6 рубля для фуры, высотой более 2,6 метра.
Для второй категории (также за километр):
– 8,4 рубля для мотоцикла или автомобиля;
– 12,6 рубля для небольшого грузовика и автобуса;
– 16,8 рубля для грузовика высотой более 2,6 метра и более;
– 26,3 рубля для фуры, высотой более 2,6 метра.
Цены рассчитаны с учётом возможности проехать с прицепом.
На данный момент тарифы не приняты. Им ещё предстоит пройти антикоррупционную экспертизу.
Отметим, что на сегодняшний день в Свердловской области пока нет платных дорог. Известно, что платным собираются сделать участок федеральной трассы М-12, известной как «путинский» автобан.
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