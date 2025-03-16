Стоимость квадратного метра в новостройках Екатеринбурга пробила очередной потолок





– считает глава экспертного центра компании «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая. «Вероятно, динамика роста средней цены квадратного метра в текущий момент обеспечена прежде всего использованием альтернативных механизмов финансирования сделок с недвижимостью. Коммерческие субсидии (субсидии ставки или ПВ), которыми девелоперы вынужденно стимулируют спрос, всегда отражаются в заявленной прайсовой стоимости квартиры, соразмерно увеличивая ее. При этом мы наблюдаем "статистический рост" показателя средней цены квадратного метра, который несколько не соответствует реальной рыночной ситуации со стагнирующим спросом»,





– считает Александр Матофаев. «Реальность такова, что на сегодняшний день застройщики находятся на дне маржинальности своих проектов. Сегодня здорово, когда мы можем приблизиться к доходности в 30%, и то на некоторых проектах эта цифра выглядит фантастической»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Цены на жильё в новостройках Екатеринбурга продолжает бить рекорды. По данным сервиса цифровой аналитики «Объектив.РФ», в уральской столице средняя стоимость одного квадратного метра в новых квартирах пробила очередной потолок, достигнув в конце февраля отметки в 164,4 тысячи рублей.Ещё в конце прошлого года, средняя цена составляла 159,3 тысячи рублей за квадратный метр. В январе она поднялась до 160,1 тысячи рублей и продолжила расти. Рост с начала года составил +2.5%.При этом на рынке первичной недвижимости продолжают появляться новые объекты. Только в феврале девелоперы выставили на продажу 1 724 184 квадратных метров жилья, что на 6,8% больше, чем было в январе, когда речь шла о замедлении «инерционного» вывода новых объектов на рынок. Сейчас, по мнению экспертов, на фоне падающих показателей спроса рынку требуется корректировка.Рост цен аналитики связывают с альтернативными механизмами, благодаря вынужденному стимулированию спроса.Вопреки падающему спросу эксперты ожидают, что цены продолжат расти на фоне удорожания строительных работ и материалов, увеличении затрат на оплату труда и инфляции.Со слов директора Aleka Group Александра Матофаева, себестоимость строительства уже выросла на 50%, поэтому, как они считают, нельзя исключать увеличение стоимости квартир ещё на 30-40 процентов.