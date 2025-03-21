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120 тысяч суточных цыплят оформили на уральской таможне
Фото: Уральское таможенное управление
Специалисты Уральского таможенного управления оформили 120 тысяч суточных цыплят, которые уже отправились в Таджикистан. Это почти 8 тонн живого груза, стоимость которого превышает 8 миллионов рублей.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе управления, так как живой груз относится к первоочередным товарам, цыплят оформляли в ускоренному режиме. Отмечается, что таможенники оформили птенчиков за 30 минут, когда по законодательству этот процесс может занимать четыре
Фото: Уральское таможенное управление
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе управления, так как живой груз относится к первоочередным товарам, цыплят оформляли в ускоренному режиме. Отмечается, что таможенники оформили птенчиков за 30 минут, когда по законодательству этот процесс может занимать четыре
«Декларирование "живого груза" осуществляется на постоянной основе. Так, в 2024 году в страны Средней Азии было экспортировано свыше 218 тысяч особей племенных цыплят весом до 50 граммов и общей стоимостью около 120 миллионов рублей»,
– сообщили в ведомстве.
Фото: Уральское таможенное управление
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