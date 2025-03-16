В медицинской сфере Свердловской области сохраняется кадровый голод

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В медицинской сфере Свердловской области по-прежнему сохраняется кадровый голод. Врачи и медсёстры остаются в рейтинге наиболее дефицитных специалистов. Такие данные приводят аналитики hh.ru.Как рассказали Вечерним ведомостям представители площадки, на сегодняшний день в Свердловской области наиболее остро обстоит ситуация с врачами: на одну вакансию врача приходится лишь 0,6 резюме потенциальных кандидатов, а на главного врача – 1,2. На позиции медицинских сестёр и братьев приходится по 2 резюме. Фармацевтов-провизоров тоже не хватает – всего по 1,5 резюме на вакансию.С остальными вакансиями ситуация обстоит немногим лучше. Так, в регионе остаются сложности с поиском кандидатов на позиции:В среднем на одну вакансию в Свердловской области приходится 3,8 резюме при норме от 4 до 7,9. В стране среднее значение 5,1.