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В медицинской сфере Свердловской области сохраняется кадровый голод
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В медицинской сфере Свердловской области по-прежнему сохраняется кадровый голод. Врачи и медсёстры остаются в рейтинге наиболее дефицитных специалистов. Такие данные приводят аналитики hh.ru.
Как рассказали Вечерним ведомостям представители площадки, на сегодняшний день в Свердловской области наиболее остро обстоит ситуация с врачами: на одну вакансию врача приходится лишь 0,6 резюме потенциальных кандидатов, а на главного врача – 1,2. На позиции медицинских сестёр и братьев приходится по 2 резюме. Фармацевтов-провизоров тоже не хватает – всего по 1,5 резюме на вакансию.
С остальными вакансиями ситуация обстоит немногим лучше. Так, в регионе остаются сложности с поиском кандидатов на позиции:
– продавцов-консультантов, продавцов-кассиров, дворников, поваров, пекарей, кондитеров – по 1,1 резюме на вакансию;
– электромонтажников – по 1,3;
– токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, инженеров ПНР – по 1,5;
– слесарей, сантехников, специалистов по взысканию задолженности, администраторов магазина и торгового зала – по 1,6;
– мерчандайзеров – по 1,9;
инженеров ПТО, инженеров-сметчиков, директоров магазина и сети магазинов – по 2,1;
– маляров, штукатуров, сварщиков – по 2,2;
– автослесарей и автомехаников – по 2,3.
В среднем на одну вакансию в Свердловской области приходится 3,8 резюме при норме от 4 до 7,9. В стране среднее значение 5,1.
Как рассказали Вечерним ведомостям представители площадки, на сегодняшний день в Свердловской области наиболее остро обстоит ситуация с врачами: на одну вакансию врача приходится лишь 0,6 резюме потенциальных кандидатов, а на главного врача – 1,2. На позиции медицинских сестёр и братьев приходится по 2 резюме. Фармацевтов-провизоров тоже не хватает – всего по 1,5 резюме на вакансию.
С остальными вакансиями ситуация обстоит немногим лучше. Так, в регионе остаются сложности с поиском кандидатов на позиции:
– продавцов-консультантов, продавцов-кассиров, дворников, поваров, пекарей, кондитеров – по 1,1 резюме на вакансию;
– электромонтажников – по 1,3;
– токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, инженеров ПНР – по 1,5;
– слесарей, сантехников, специалистов по взысканию задолженности, администраторов магазина и торгового зала – по 1,6;
– мерчандайзеров – по 1,9;
инженеров ПТО, инженеров-сметчиков, директоров магазина и сети магазинов – по 2,1;
– маляров, штукатуров, сварщиков – по 2,2;
– автослесарей и автомехаников – по 2,3.
В среднем на одну вакансию в Свердловской области приходится 3,8 резюме при норме от 4 до 7,9. В стране среднее значение 5,1.
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