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IT-компания из Екатеринбурга намерена за 100 млн рублей открыть сборочное производство ноутбуков
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
Компания LIGA Group договорилась с региональным Агентством по привлечению инвестиций об открытии производства ноутбуков, планшетов, моноблоков и интерактивных сенсорных киосков в строящемся индустриальном парке «Космос» в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Компания намерена построить к 2027 году сборочный цех на 7 тысяч квадратных метров, где со временем планирует полностью локализовать производство. Объем инвестиций в проект они оценивают в 100 млн рублей. В первую очередь компания планирует наладить выпуск собственных пластиковых корпусов для техники. Далее в планах разработка собственной материнской платы.
После запуска предприятие должно будет выпускать 150-180 тысяч единиц техники в год, в том числе моноблоки с диагональю 21, 24 и 27 дюймов, ноутбуки с диагональю 15 и 17 дюймов. Ноутбуки планируют комплектовать российскими и иностранными процессорами (в зависимости от комплектации).
Сейчас LIGA group, зарегистрированная в Екатеринбурге, производит сенсорные столы и интерактивные панели. В течение года компания планирует начать тестовое производство компьютеров. По итогам 2023 года выручка компании составила 162 млн рублей, чистая прибыль – 14 млн рублей.
Компания намерена построить к 2027 году сборочный цех на 7 тысяч квадратных метров, где со временем планирует полностью локализовать производство. Объем инвестиций в проект они оценивают в 100 млн рублей. В первую очередь компания планирует наладить выпуск собственных пластиковых корпусов для техники. Далее в планах разработка собственной материнской платы.
После запуска предприятие должно будет выпускать 150-180 тысяч единиц техники в год, в том числе моноблоки с диагональю 21, 24 и 27 дюймов, ноутбуки с диагональю 15 и 17 дюймов. Ноутбуки планируют комплектовать российскими и иностранными процессорами (в зависимости от комплектации).
Сейчас LIGA group, зарегистрированная в Екатеринбурге, производит сенсорные столы и интерактивные панели. В течение года компания планирует начать тестовое производство компьютеров. По итогам 2023 года выручка компании составила 162 млн рублей, чистая прибыль – 14 млн рублей.
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