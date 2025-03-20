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Мэрия попросила депутатов продлить налоговую льготу для «Екатеринбург Арены» на 2025 год
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга внесла в гордуму проект поправок в земельный налог, которые продлевают налоговую льготу для стадиона «Екатеринбург Арена» на 2025 год. Размер выпадающих доходов должен составить 8,518 млн рублей, следует из проекта решения, опубликованном на сайтах мэрии и думы.
В конце ноября 2024 года с предложением продлить налоговую льготу для «Екатеринбург Арены» на пять лет в гордуму напрямую обращалось свердловское министерство спорта. Областные чиновники это объясняли тем, что с января 2024 года прекратилась финансовая поддержка правительству Свердловской области из федерального бюджета по поддержанию наследия ЧМ-2018 по футболу.
Льгота была нужна, чтобы стадион не потерял в доходах. «На самоокупаемость мы не вышли и в ближайшее время, наверное, не выйдем. Стадион понятен, функционал понятен», – выступил замминистра спорта Свердловской области Сергей Набоких на заседании профильной комиссии. Его цитировало издание 66.ru.
Утверждать льготу депутаты тогда не стали, а только приняли информацию к сведению.
В конце ноября 2024 года с предложением продлить налоговую льготу для «Екатеринбург Арены» на пять лет в гордуму напрямую обращалось свердловское министерство спорта. Областные чиновники это объясняли тем, что с января 2024 года прекратилась финансовая поддержка правительству Свердловской области из федерального бюджета по поддержанию наследия ЧМ-2018 по футболу.
Льгота была нужна, чтобы стадион не потерял в доходах. «На самоокупаемость мы не вышли и в ближайшее время, наверное, не выйдем. Стадион понятен, функционал понятен», – выступил замминистра спорта Свердловской области Сергей Набоких на заседании профильной комиссии. Его цитировало издание 66.ru.
Утверждать льготу депутаты тогда не стали, а только приняли информацию к сведению.
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