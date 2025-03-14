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Опубликован список городов Свердловской области, где можно взять ипотеку на вторичку под 6% годовых
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стало известно, в каких городах Свердловской области можно взять ипотеку на вторичку под 6% годовых. Госкорпорация «ДОМ.РФ» опубликовала перечень, в который вошли 36 городов региона с низким объёмом строительства.
Дело в том, что с 1 апреля этого года семейную ипотеку по льготной ставке на вторичное жилье можно будет оформить в городах, где на начало 2025 года строилось два и менее двух многоквартирных дома.
В список вошли:
– Артемовский
– Асбест
– Верхняя Салда
– Волчанск
– Богданович
– Верхний Тагил
– Верхотурье
– Дегтярск
– Карпинск
– Краснотурьинск
– Красноуральск
– Нижняя Салда
– Сухой Лог
– Ивдель
– Качканар
– Кировград
– Кушва
– Алапаевск
– Невьянск
– Нижняя Тура
– Новая Ляля
– Полевской
– Реж
– Североуральск
– Серов
– Тавда
– Талица
– Туринск
– Нижние Серги
– Михайловск
– Арамиль
– Верхняя Тура
– Камышлов
– Красноуфимск
– Лесной
– Новоуральск
Право на «Семейную ипотеку» по ставке 6% годовых имеют семьи, у которых есть хотя бы один ребёнок до шести лет включительно.
Приобрести готовую квартиру можно будет в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не был признан аварийным. Купить квартиру на вторичном рынке на льготных условиях можно будет только один раз, отмечает госкорпорация.
Всего в России в перечень попал 901 город почти во всех регионах РФ, кроме столичных. Например, жилье по льготной ипотеке доступно в курортных Геленджике и Туапсе.
Дело в том, что с 1 апреля этого года семейную ипотеку по льготной ставке на вторичное жилье можно будет оформить в городах, где на начало 2025 года строилось два и менее двух многоквартирных дома.
В список вошли:
– Артемовский
– Асбест
– Верхняя Салда
– Волчанск
– Богданович
– Верхний Тагил
– Верхотурье
– Дегтярск
– Карпинск
– Краснотурьинск
– Красноуральск
– Нижняя Салда
– Сухой Лог
– Ивдель
– Качканар
– Кировград
– Кушва
– Алапаевск
– Невьянск
– Нижняя Тура
– Новая Ляля
– Полевской
– Реж
– Североуральск
– Серов
– Тавда
– Талица
– Туринск
– Нижние Серги
– Михайловск
– Арамиль
– Верхняя Тура
– Камышлов
– Красноуфимск
– Лесной
– Новоуральск
Право на «Семейную ипотеку» по ставке 6% годовых имеют семьи, у которых есть хотя бы один ребёнок до шести лет включительно.
Приобрести готовую квартиру можно будет в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не был признан аварийным. Купить квартиру на вторичном рынке на льготных условиях можно будет только один раз, отмечает госкорпорация.
Всего в России в перечень попал 901 город почти во всех регионах РФ, кроме столичных. Например, жилье по льготной ипотеке доступно в курортных Геленджике и Туапсе.
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