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В Свердловскую область привезли 10 тонн клубники из Турции
Фото: Уральское таможенное управление
В Свердловскую область привезли первую в этом году партию клубники из Турции. Её вес составил 10 тонн. В стоимостном выражении это 8 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Для Тюменской области импортёром клубники стала Армения, добавили в управлении.
Фото: Уральское таможенное управление
«Также в число поставщиков клубники входит Египет. Так, в феврале из этой страны в Екатеринбург доставили 4 тонны на 2 млн рублей»,
– отметил начальник УТУ Алексей Фролов.
Для Тюменской области импортёром клубники стала Армения, добавили в управлении.
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