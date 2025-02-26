В Свердловской области женщин приглашают на работу чаще мужчин

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В 2024 году в Свердловской области женщины чаще мужчин получали предложение рассмотреть ту или иную вакансию. Доля предложений, которые получили женщины, составила 58%, тогда как оставшиеся 42% пришлись на мужские резюме.Как рассказали Вечерним ведомостям представители hh.ru, в прошлом году женщины получили 4,1 миллиона приглашений на вакансии, а мужчины только 3 миллиона. По данным площадки, в 2023 году разрыв был такой же.Также отмечается, что в среднем на одно женское резюме приходится больше внимания работодателей, чем на мужское: 2,8 приглашения против 2,7.Самое лояльное отношение к женщинам аналитики платформы отмечают в сферах:Мужчин же чаще ждут в сферах:– «Производство, сервисное обслуживание» (82%);–«Рабочий персонал» (81%).Аналитики также отмечают, что женщины, как правило, занижают свои зарплатные ожидания. На сегодняшний день средняя ожидаемая зарплата в резюме женщин составляет 60,6 тысячи рублей, а в резюме мужчина – 88,8 тысячи рублей. Подчеркивается, что у женщин зарплатные ожидания ниже, чем у мужчин, независимо от профессии.Особенно существенную разницу на площадке фиксируют в сферах:Наименьшая разница в сферах: