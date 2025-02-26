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В Свердловской области женщин приглашают на работу чаще мужчин
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В 2024 году в Свердловской области женщины чаще мужчин получали предложение рассмотреть ту или иную вакансию. Доля предложений, которые получили женщины, составила 58%, тогда как оставшиеся 42% пришлись на мужские резюме.
Как рассказали Вечерним ведомостям представители hh.ru, в прошлом году женщины получили 4,1 миллиона приглашений на вакансии, а мужчины только 3 миллиона. По данным площадки, в 2023 году разрыв был такой же.
Также отмечается, что в среднем на одно женское резюме приходится больше внимания работодателей, чем на мужское: 2,8 приглашения против 2,7.
Самое лояльное отношение к женщинам аналитики платформы отмечают в сферах:
– «Управление персоналом, тренинги» (89% приглашений на такие вакансии получили женщины);
– «Финансы, бухгалтерия» (86%);
– «Медицина, фармацевтика» (81%);
– «Наука, образование» (79%);
– «Розничная торговля» (78%).
Мужчин же чаще ждут в сферах:
– «Автомобильный бизнес» (96% приглашений получили мужчины);
– «Сельское хозяйство» (93%);
– «Безопасность» (85%);
– «Производство, сервисное обслуживание» (82%);
–«Рабочий персонал» (81%).
Аналитики также отмечают, что женщины, как правило, занижают свои зарплатные ожидания. На сегодняшний день средняя ожидаемая зарплата в резюме женщин составляет 60,6 тысячи рублей, а в резюме мужчина – 88,8 тысячи рублей. Подчеркивается, что у женщин зарплатные ожидания ниже, чем у мужчин, независимо от профессии.
Особенно существенную разницу на площадке фиксируют в сферах:
– «Информационные технологии» (86,5 тыс. руб. у женщин и 126,2 тыс. руб. у мужчин);
– «Финансы бухгалтерия» (70,6 тыс. руб. у женщин и 109,3 тыс. руб. у мужчин);
– «Продажи, обслуживание клиентов» (58,7 тыс. руб. у женщин и 95,0 тыс. руб. у мужчин).
Наименьшая разница в сферах:
– «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (68 тыс. руб. у женщин и 77,9 тыс. руб. у мужчин);
– «Юриспруденция» (73,2 тыс. руб. у женщин и 84,7 тыс. руб. у мужчин).
Как рассказали Вечерним ведомостям представители hh.ru, в прошлом году женщины получили 4,1 миллиона приглашений на вакансии, а мужчины только 3 миллиона. По данным площадки, в 2023 году разрыв был такой же.
Также отмечается, что в среднем на одно женское резюме приходится больше внимания работодателей, чем на мужское: 2,8 приглашения против 2,7.
Самое лояльное отношение к женщинам аналитики платформы отмечают в сферах:
– «Управление персоналом, тренинги» (89% приглашений на такие вакансии получили женщины);
– «Финансы, бухгалтерия» (86%);
– «Медицина, фармацевтика» (81%);
– «Наука, образование» (79%);
– «Розничная торговля» (78%).
Мужчин же чаще ждут в сферах:
– «Автомобильный бизнес» (96% приглашений получили мужчины);
– «Сельское хозяйство» (93%);
– «Безопасность» (85%);
– «Производство, сервисное обслуживание» (82%);
–«Рабочий персонал» (81%).
Аналитики также отмечают, что женщины, как правило, занижают свои зарплатные ожидания. На сегодняшний день средняя ожидаемая зарплата в резюме женщин составляет 60,6 тысячи рублей, а в резюме мужчина – 88,8 тысячи рублей. Подчеркивается, что у женщин зарплатные ожидания ниже, чем у мужчин, независимо от профессии.
Особенно существенную разницу на площадке фиксируют в сферах:
– «Информационные технологии» (86,5 тыс. руб. у женщин и 126,2 тыс. руб. у мужчин);
– «Финансы бухгалтерия» (70,6 тыс. руб. у женщин и 109,3 тыс. руб. у мужчин);
– «Продажи, обслуживание клиентов» (58,7 тыс. руб. у женщин и 95,0 тыс. руб. у мужчин).
Наименьшая разница в сферах:
– «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (68 тыс. руб. у женщин и 77,9 тыс. руб. у мужчин);
– «Юриспруденция» (73,2 тыс. руб. у женщин и 84,7 тыс. руб. у мужчин).
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