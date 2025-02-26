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В Свердловской области женщин приглашают на работу чаще мужчин

10.07 Пятница, 7 марта 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В 2024 году в Свердловской области женщины чаще мужчин получали предложение рассмотреть ту или иную вакансию. Доля предложений, которые получили женщины, составила 58%, тогда как оставшиеся 42% пришлись на мужские резюме.

Как рассказали Вечерним ведомостям представители hh.ru, в прошлом году женщины получили 4,1 миллиона приглашений на вакансии, а мужчины только 3 миллиона. По данным площадки, в 2023 году разрыв был такой же.

Также отмечается, что в среднем на одно женское резюме приходится больше внимания работодателей, чем на мужское: 2,8 приглашения против 2,7.

Самое лояльное отношение к женщинам аналитики платформы отмечают в сферах:
– «Управление персоналом, тренинги» (89% приглашений на такие вакансии получили женщины);
– «Финансы, бухгалтерия» (86%);
– «Медицина, фармацевтика» (81%);
– «Наука, образование» (79%);
– «Розничная торговля» (78%).

Мужчин же чаще ждут в сферах:
– «Автомобильный бизнес» (96% приглашений получили мужчины);
– «Сельское хозяйство» (93%);
– «Безопасность» (85%);
– «Производство, сервисное обслуживание» (82%);
–«Рабочий персонал» (81%).

Аналитики также отмечают, что женщины, как правило, занижают свои зарплатные ожидания. На сегодняшний день средняя ожидаемая зарплата в резюме женщин составляет 60,6 тысячи рублей, а в резюме мужчина – 88,8 тысячи рублей. Подчеркивается, что у женщин зарплатные ожидания ниже, чем у мужчин, независимо от профессии.

Особенно существенную разницу на площадке фиксируют в сферах:
– «Информационные технологии» (86,5 тыс. руб. у женщин и 126,2 тыс. руб. у мужчин);
– «Финансы бухгалтерия» (70,6 тыс. руб. у женщин и 109,3 тыс. руб. у мужчин);
– «Продажи, обслуживание клиентов» (58,7 тыс. руб. у женщин и 95,0 тыс. руб. у мужчин).

Наименьшая разница в сферах:
– «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (68 тыс. руб. у женщин и 77,9 тыс. руб. у мужчин);
– «Юриспруденция» (73,2 тыс. руб. у женщин и 84,7 тыс. руб. у мужчин).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:07 В Свердловской области женщин приглашают на работу чаще мужчин
08:39 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Цвиллинга
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19:08 Легендарный пресс УЗТМ остался без охранного статуса
18:46 Трагический пожар в посёлке Пасынок стал одним из 10 вчерашних свердловских пожаров
17:30 На защиту свердловских лесов от пожаров в 2025 году выделили более миллиарда рублей
17:08 В Екатеринбурге появились правила пользования водоёмами
16:25 В полиции опровергли задержание пенсионера в Полевском
15:47 В Екатеринбурге вынесли приговор погубившему четырёх человек водителю автопоезда
15:15 На похитивших должника парней в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
14:08 Начальника екатеринбургского ОП №2 Банникова не стали отпускать из СИЗО
13:41 Суд оставил главу Артёмовского Трофимова под стражей
13:21 На нефтебазе в Белоярском прошли учения МЧС
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