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Десять тонн апельсинов с жуками привезли из Египта на Урал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге разрешили к продаже апельсины из Египта, которые прибыли на Урал вместе с жуками. Наличие вредителя подтвердила лабораторная экспертиза екатеринбургского филиала «ВНИИЗЖ».
Однако так как этот вредитель распространяется только черед посадочный материл, а заражённые им плоды не представляют опасности для потребителей, апельсины были разрешены к реализации.
Всего к продаже допущено десять тонн египетских цитрусов.
«В ходе досмотра плодоовощной продукции в партии апельсинов был обнаружен карантинный объект – красная померанцевая щитовка (Aonidiella aurantii (Maskell)»,
– сообщили в Россельхознадзоре.
Однако так как этот вредитель распространяется только черед посадочный материл, а заражённые им плоды не представляют опасности для потребителей, апельсины были разрешены к реализации.
Всего к продаже допущено десять тонн египетских цитрусов.
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