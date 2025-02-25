Десять тонн апельсинов с жуками привезли из Египта на Урал





сообщили в Россельхознадзоре. «В ходе досмотра плодоовощной продукции в партии апельсинов был обнаружен карантинный объект – красная померанцевая щитовка (Aonidiella aurantii (Maskell)»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге разрешили к продаже апельсины из Египта, которые прибыли на Урал вместе с жуками. Наличие вредителя подтвердила лабораторная экспертиза екатеринбургского филиала «ВНИИЗЖ».Однако так как этот вредитель распространяется только черед посадочный материл, а заражённые им плоды не представляют опасности для потребителей, апельсины были разрешены к реализации.Всего к продаже допущено десять тонн египетских цитрусов.