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В 2025 году в Екатеринбурге планируют отремонтировать пять километров трамвайных путей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В текущем году власти Екатеринбурга рассчитывают провести капитальный ремонт на девяти участках трамвайных путей, общая протяженность которых составляет пять километров.
Обновления в 2025 году ждут:
– переезд «Таватуйская – Бебеля» – 125 метров (ремонтные работы запланированы на май);
– проезд от Сыромолотова, 14 «в» до Сиреневого бульвара – 704 метра (май);
– переезд «Победы – Кузнецова» – 100 метров (май);
– пути вдоль Белореченской (от Посадкой до Шаумяна) – 1,5 километра (июнь);
– переезд «Гагарина – Первомайская» – 50 метров (июль);
– узел «Радищева – Московская» – 520 метров (июль-август);
– пути вдоль Блюхера (от Шоферов до станции «Шарташ») – 1 километр (сентябрь);
– пути вдоль Сыромолотова (от Сиреневого бульвара до станции «40 лет ВЛКСМ») – 590 метров (октябрь);
– пути вдоль Луначарского (от Азина до Челюскинцев») – 430 метров.
В администрации также уточнили, что перечень участков и сроки ремонта могут измениться. Это зависит от дорожной ситуации и работу по благоустройству и переустройству либо обновлению инженерных сетей.
«На трёх участках заменят только рельсы и железобетонные шпалы, на остальных – и температурные компенсаторы»,
– рассказали Вечерним ведомостям в мэрии.
Обновления в 2025 году ждут:
– переезд «Таватуйская – Бебеля» – 125 метров (ремонтные работы запланированы на май);
– проезд от Сыромолотова, 14 «в» до Сиреневого бульвара – 704 метра (май);
– переезд «Победы – Кузнецова» – 100 метров (май);
– пути вдоль Белореченской (от Посадкой до Шаумяна) – 1,5 километра (июнь);
– переезд «Гагарина – Первомайская» – 50 метров (июль);
– узел «Радищева – Московская» – 520 метров (июль-август);
– пути вдоль Блюхера (от Шоферов до станции «Шарташ») – 1 километр (сентябрь);
– пути вдоль Сыромолотова (от Сиреневого бульвара до станции «40 лет ВЛКСМ») – 590 метров (октябрь);
– пути вдоль Луначарского (от Азина до Челюскинцев») – 430 метров.
В администрации также уточнили, что перечень участков и сроки ремонта могут измениться. Это зависит от дорожной ситуации и работу по благоустройству и переустройству либо обновлению инженерных сетей.
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