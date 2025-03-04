В 2025 году в Екатеринбурге планируют отремонтировать пять километров трамвайных путей





– рассказали Вечерним ведомостям в мэрии. «На трёх участках заменят только рельсы и железобетонные шпалы, на остальных – и температурные компенсаторы»,

«Таватуйская – Бебеля»

Сыромолотова, 14 «в» до Сиреневого бульвара

«Победы – Кузнецова»

вдоль Белореченской

«Гагарина – Первомайская»

«Радищева – Московская»

вдоль Блюхера

вдоль Сыромолотова

вдоль Луначарского

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В текущем году власти Екатеринбурга рассчитывают провести капитальный ремонт на девяти участках трамвайных путей, общая протяженность которых составляет пять километров.Обновления в 2025 году ждут:– переезд– проезд от– переезд– пути(от Посадкой до Шаумяна) –– переезд– узел– пути(от Шоферов до станции «Шарташ») –– пути(от Сиреневого бульвара до станции «40 лет ВЛКСМ») –– пути(от Азина до Челюскинцев») –В администрации также уточнили, что перечень участков и сроки ремонта могут измениться. Это зависит от дорожной ситуации и работу по благоустройству и переустройству либо обновлению инженерных сетей.