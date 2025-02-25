В Екатеринбурге хотят отремонтировать подземный переход возле железнодорожного вокзала





приводят её слова на городском портале. «Подземный переход давно не ремонтировался. В планах – полностью поменять покрытие стен и полов, оборудовать качественное освещение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Екатеринбургские власти планируют провести капитальный ремонт в подземном переходе возле железнодорожного вокзала. Речь идёт о переходе на улицах Свердлова и Челюскинцев.О планах сообщила руководитель департамента по благоустройству города Тамара Благодаткова.Ожидается, что на ремонт подземного перехода потребуется два года.В начале власти будут решать вопрос с сетями электроснабжения и гидроизоляцией, а потом заниматься уже внешним видом объекта. В планах помимо ремонта установка навигационных указателей, информационно-туристических стендов, камер видеонаблюдения. Для разработки дизайна перехода хотят привлечь художников, чтобы они придали ему гостеприимный облик.