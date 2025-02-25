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В Екатеринбурге хотят отремонтировать подземный переход возле железнодорожного вокзала
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургские власти планируют провести капитальный ремонт в подземном переходе возле железнодорожного вокзала. Речь идёт о переходе на улицах Свердлова и Челюскинцев.
О планах сообщила руководитель департамента по благоустройству города Тамара Благодаткова.
Ожидается, что на ремонт подземного перехода потребуется два года.
В начале власти будут решать вопрос с сетями электроснабжения и гидроизоляцией, а потом заниматься уже внешним видом объекта. В планах помимо ремонта установка навигационных указателей, информационно-туристических стендов, камер видеонаблюдения. Для разработки дизайна перехода хотят привлечь художников, чтобы они придали ему гостеприимный облик.
О планах сообщила руководитель департамента по благоустройству города Тамара Благодаткова.
«Подземный переход давно не ремонтировался. В планах – полностью поменять покрытие стен и полов, оборудовать качественное освещение»,
– приводят её слова на городском портале.
Ожидается, что на ремонт подземного перехода потребуется два года.
В начале власти будут решать вопрос с сетями электроснабжения и гидроизоляцией, а потом заниматься уже внешним видом объекта. В планах помимо ремонта установка навигационных указателей, информационно-туристических стендов, камер видеонаблюдения. Для разработки дизайна перехода хотят привлечь художников, чтобы они придали ему гостеприимный облик.
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