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Спустя восемь лет Россельхознадзор решился изъять неухоженный земельный участок сельхозназначения в Слободо-Туринском районе

16.06 Понедельник, 3 марта 2025
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
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В Свердловской области представители уральского межрегионального управления Россельхознадзора намерены изъять земельный участок сельскохозяйственного назначения в Слободо-Туринском районе, за которым с 2017 никто не ухаживал.

Как рассказали в управлении, в последний раз участок площадь 66 гектаров проверили 27 февраля 2025 года, а до этого ещё в апреле 2024 года. В предыдущий раз инспектор ведомства зафиксировал на участке зарастание сорной и древесной растительностью и выдал предостережение с требованием убрать кустарники и деревья, а спустя практически год вновь проверил его. Однако за всё это время на выданном в аренду участке ничего не изменилось.

Участок, о котором идёт речь, находится на контроле у Россельхознадзора с 2017 года. Ещё с того момента он имел признаки зарастания, за что его собственнику выдавалось предписание. Однако, как только подходило время для повторной проверки, участок переходил под ответственность другому человеку. Так, участок сначала на праве собственности принадлежал некой Мельниковой Е.В, затем её сыну, который в конце передал участок в аренду сроком на 5 лет Хворову А.А.

«В итоге участок так и не используется по своему целевому назначению – для ведения сельскохозяйственного производства. Никаких мер пользователями участка не предпринимается»,

– пришли к выводу в Россельхознадзоре.


В связи с этим в ведомстве начали готовить документы для изъятия участка.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:06 Спустя восемь лет Россельхознадзор решился изъять неухоженный земельный участок сельхозназначения в Слободо-Туринском районе
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12:44 СМИ сообщают о смерти таксиста из Екатеринбурга после драки на дороге
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11:23 В Первоуральске пьяный водитель отправил пешехода в больницу
10:44 Школьница из Екатеринбурга «подарила» мошенникам 500 тысяч с маминого счёта
10:22 Небольшой снег обещают синоптики в Свердловской области
10:00 В свердловском селе Килачёвское участковый поколотил местного жителя
09:12 В Екатеринбурге от пневмонии скончался общественник Константин Мочалов
19:02 Из-за ремонта на трассе Екатеринбург – Тюмень ограничено движение
18:28 В Свердловской области за сутки произошло 38 ДТП, пострадали двое детей
17:45 Главред Вечерних ведомостей написал письмо из спецприёмника
15:36 В Свердловской области незакреплённый груз стал причиной ДТП, в котором пострадали двое детей
14:31 В Свердловской области железнодорожник погиб под поездом
12:50 В дело об избиении двух девушек на автомойке в Каменске-Уральском появится ещё один обвиняемый
12:03 В Екатеринбурге разыскивают 16-летнего подростка
11:54 В одном из сёл Свердловской области при пожаре в частном доме погиб человек
11:40 В Екатеринбурге сократят интервалы движения поездов метро в будни
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