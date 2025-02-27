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Авито запустил курьерскую доставку букетов в партнёрстве с Яндексом

17.21 Пятница, 28 февраля 2025
Фото: Юлия Кольтенберг
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Теперь с Авито можно заказать доставку цветов. Букеты обещают доставлять в день заказа. Достаточно нажать кнопку «Купить с доставкой».

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе площадки, доставлять цветы будут специалисты «Авито Доставки» в партнёрстве с курьерами «Яндекс Доставки», а также силами самих продавцов по схеме real DBS (когда доставку выполняет представитель продавца).

На первом этапе будут доступны только три способа доставки букета, два из которых будет осуществляться логистическим партнёром «Яндекс Доставкой»: в течение дня или «экспресс-доставкой» за час. Также можно выбрать доставку от продавца.

Отмечается, что на заказы, оформленные с доставкой курьерами Яндекса, будет распространяться возможность вернуть средства в течение 24 часов, если качество букета не устроит покупателя. В случае с выбором доставки силами продавца (rDBS), все вопросы, связанные с логистикой и возможными компенсациями, берёт на себя сам продавец.

«Мы заметили, что в 2024 году букеты покупали на 32% чаще, чем годом ранее. Поэтому запустили новую опцию, которая дает возможность покупателям делать заказы, в том числе и для других получателей, при этом сохраняя преимущества Авито Доставки – безопасную сделку с заморозкой средств до получения товара. Доставка цветов до двери – во всех смыслах новый опыт для нас»,

– отметил руководитель направления «Мебель и товары для дома» в Авито Никита Ткачёв.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:21 Авито запустил курьерскую доставку букетов в партнёрстве с Яндексом
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12:28 Учёные УрФУ хотят выявлять онкологию на ранней стадии с помощью искусственном интеллекта
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11:29 Загадочно пропавшую девушку из Полевского нашли в Ижевске
11:03 За посты с оправданием нацисткой идеологии будут судить 19-летнего жителя Свердловской области
10:36 Судьбу лошади Ивы решили в Свердловском областном суде
09:47 В Нижнем Тагиле будут судить таксиста за кражу 35 тысяч рублей у пьяного пассажира
08:52 За сутки в Свердловской области зарегистрировали почти полсотни ДТП
08:37 Верхнепышминский техуниверситет возглавил рейтинг свердловских вузов
21:16 За гибль ребёнка на строительстве газопровода в Талице ответит предприниматель
21:05 В Екатеринбурге перекроют движение по путепроводу возле завода «Калина»
20:30 Совратившего уралмашевского школьника уралмашевца разыскивает полиция
20:02 В Свердловской области за сутки произошло 71 ДТП
19:17 Ещё на один пожар снизилось суточное количество свердловских возгораний
18:50 «Услуга» другу обернулась для пассажира Кольцово административным делом
16:24 Уголовное дело наехавшего на авиатехника пилота «Уральских авиалиний» прекратили
15:53 Из-за брака по принуждению в Екатеринбурге глава СК поручил возбудить уголовное дело
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