Авито запустил курьерскую доставку букетов в партнёрстве с Яндексом





– отметил руководитель направления «Мебель и товары для дома» в Авито Никита Ткачёв. «Мы заметили, что в 2024 году букеты покупали на 32% чаще, чем годом ранее. Поэтому запустили новую опцию, которая дает возможность покупателям делать заказы, в том числе и для других получателей, при этом сохраняя преимущества Авито Доставки – безопасную сделку с заморозкой средств до получения товара. Доставка цветов до двери – во всех смыслах новый опыт для нас»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Теперь с Авито можно заказать доставку цветов. Букеты обещают доставлять в день заказа. Достаточно нажать кнопку «Купить с доставкой».Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе площадки, доставлять цветы будут специалисты «Авито Доставки» в партнёрстве с курьерами «Яндекс Доставки», а также силами самих продавцов по схеме real DBS (когда доставку выполняет представитель продавца).На первом этапе будут доступны только три способа доставки букета, два из которых будет осуществляться логистическим партнёром «Яндекс Доставкой»: в течение дня или «экспресс-доставкой» за час. Также можно выбрать доставку от продавца.Отмечается, что на заказы, оформленные с доставкой курьерами Яндекса, будет распространяться возможность вернуть средства в течение 24 часов, если качество букета не устроит покупателя. В случае с выбором доставки силами продавца (rDBS), все вопросы, связанные с логистикой и возможными компенсациями, берёт на себя сам продавец.