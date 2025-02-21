С начала февраля из Свердловской области в ОАЭ экспортировали тонну рыбной продукции.





рассказали в ведомстве. «Оно осуществило отправку самолётом в ОАЭ 1089 килограмм рыбной продукции»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С начала месяца из Свердловской области в Объединенные Арабские Эмираты экспортировали тонну рыбы.Как сообщили в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, это сделало местное предприятие, специализирующееся на производстве различной продукции из рыбы.Вся продукция сопровождалась необходимыми документами.Всего с начала года из Свердловской области в Эмираты отправили 1405 кг готовой рыбной продукции.