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СМИ сообщают о нехватке средств на бензин у екатеринбургских перевозчиков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в Екатеринбурге у некоторых автобусных перевозчиков после перехода на брутто-контракты возникли проблемы получением оплаты за свою работу, из-за чего теперь не хватает средств на бензин.
Напомним, что брутто-контракт подразумевает собой, что мэрия платит перевозчикам за пройденный километраж, а все средства, полученные с продажи билетов, забирает себе.
По данным Ura.ru, с одной стороны, проблема возникает из-за того, что деньги за выполненную работу приходят на специальный казначейский счёт, сделать перевод, с которого, как утверждается, без одобрения от департамента мэрии нельзя. А с другой стороны выплаты, которые администрация согласно контракту должна делать перевозчикам три раза в месяц якобы приходят не всем. Кто-то, как пишет информационное агентство, так ничего и не получил с начала февраля.
В администрации, комментируя ситуацию, заявили, что большинство проблем возникло из-за ошибок самих переводчиков. Также в пресс-службе мэрии заверили, что деньги уже получили все предприятия, которые «предоставили полный набор документов за первый этап отработки контрактов».
Напомним, что брутто-контракт подразумевает собой, что мэрия платит перевозчикам за пройденный километраж, а все средства, полученные с продажи билетов, забирает себе.
По данным Ura.ru, с одной стороны, проблема возникает из-за того, что деньги за выполненную работу приходят на специальный казначейский счёт, сделать перевод, с которого, как утверждается, без одобрения от департамента мэрии нельзя. А с другой стороны выплаты, которые администрация согласно контракту должна делать перевозчикам три раза в месяц якобы приходят не всем. Кто-то, как пишет информационное агентство, так ничего и не получил с начала февраля.
В администрации, комментируя ситуацию, заявили, что большинство проблем возникло из-за ошибок самих переводчиков. Также в пресс-службе мэрии заверили, что деньги уже получили все предприятия, которые «предоставили полный набор документов за первый этап отработки контрактов».
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