В Свердловской области назвали вакансии-лидеры по росту зарплат в производственной сфере





– отмечают аналитики. «На сегодняшний день зарплатные предложения для работников производств – в числе лидирующих в сравнении с другими профессиональными отраслями, и зачастую они более привлекательны для соискателей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Аналитики сервиса «Зарплата.ру» назвали вакансии-лидеры по росту предлагаемых зарплат в Свердловской области в сфере производств.Так, по данным исследователей, сильнее всего зарплаты выросли у контролёров ОТК (+31% – 58,7 тыс. руб.), у мастеров по ремонту оборудования, техники (+30% – 75 тыс. руб.), у мастеров-приёмщиков (+21% – 85 тыс. руб.), у мастеров участка (+20% – 90 тыс. руб.), у операторов производственной линии (+19% – 64,5 тыс. руб.), у начальников производства (+17% – 80 тыс. руб.), у сервисных инженеров (+17% – 70 тыс. руб.).В среднем зарплаты на производствах выросли на 16%.Также, по данным команды сервиса, проблема дефицита кадра в некоторое мере смягчилась, но спрос на узкие высококвалифицированные кадры сохраняется.