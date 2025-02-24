Проверки Уральской транспортной прокуратуры принесли бюджету РФ свыше 36 миллионов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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К концу второго месяца 2025 года Уральская транспортная прокуратура подвела итоги проверок исполнения таможенного законодательства за 2024 год. Внимание уделялось корректности уплаты таможенных платежей при ввозе определённых категорий товаров.В ходе проверок были выявлены нарушения, связанные с занижением таможенной стоимости, необоснованным использованием льгот и неправильным указанием кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. В адрес таможенных органов были направлены акты реагирования, по которым недобросовестным участникам ВЭД доначислено 36,5 миллионов рублей. Из этой суммы в бюджет фактически поступило 31,7 миллионов рублей.Напомним, что в структуру Уральской транспортной прокуратуры входят транспортные прокуратуры нескольких российских областей. Помимо Свердловской области, это ещё Курганская, Пермская, Челябинская и другие транспортные прокуратуры.