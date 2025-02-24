Возрастное ограничение 18+
Проверки Уральской транспортной прокуратуры принесли бюджету РФ свыше 36 миллионов
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
К концу второго месяца 2025 года Уральская транспортная прокуратура подвела итоги проверок исполнения таможенного законодательства за 2024 год. Внимание уделялось корректности уплаты таможенных платежей при ввозе определённых категорий товаров.
В ходе проверок были выявлены нарушения, связанные с занижением таможенной стоимости, необоснованным использованием льгот и неправильным указанием кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. В адрес таможенных органов были направлены акты реагирования, по которым недобросовестным участникам ВЭД доначислено 36,5 миллионов рублей. Из этой суммы в бюджет фактически поступило 31,7 миллионов рублей.
Напомним, что в структуру Уральской транспортной прокуратуры входят транспортные прокуратуры нескольких российских областей. Помимо Свердловской области, это ещё Курганская, Пермская, Челябинская и другие транспортные прокуратуры.
В ходе проверок были выявлены нарушения, связанные с занижением таможенной стоимости, необоснованным использованием льгот и неправильным указанием кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. В адрес таможенных органов были направлены акты реагирования, по которым недобросовестным участникам ВЭД доначислено 36,5 миллионов рублей. Из этой суммы в бюджет фактически поступило 31,7 миллионов рублей.
Напомним, что в структуру Уральской транспортной прокуратуры входят транспортные прокуратуры нескольких российских областей. Помимо Свердловской области, это ещё Курганская, Пермская, Челябинская и другие транспортные прокуратуры.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Студентам УрГУПС улучшили условия общего проживания после прокурорского вмешательства
24 февраля 2025
24 февраля 2025
К 8 Марта на Урал привезли 270 тонн цветов
24 февраля 2025
24 февраля 2025
Ехавшим трое суток при жаре до +40°C пассажирам поезда «Имеретинский курорт – Екатеринбург» вернули деньги
17 февраля 2025
17 февраля 2025
В Серовском округе выявлены нарушения на ледовых переправах
18 февраля 2025
18 февраля 2025