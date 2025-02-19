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На 82% выросло количество продаваемого профессионального оборудования в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 2024 году на Авито количество предложений о продаже промышленного, торгового и пищевого оборудования в Екатеринбурге в сравнении с 2023 годом выросло на 82%. На это обратили внимание аналитики площадки.
При этом доля нового оборудования достигла 85%, отмечают исследователи.
Основную долю предложения составляет пищевое оборудование – 44%. Промышленное оборудование составляет 28%, оборудование для логистических компаний и складов – 9%, торговое – 7%, а оборудование для салонов красоты – 4%.
Наиболее существенно выросло количество объявлений о продаже оборудования для логистических компаний и складов – в 4,5 раза. Также в 3 раза увеличилось количество объявлений с оборудованием для автобизнеса, в 2 раза – с пищевым оборудованием, на 78% больше – с промышленным оборудованием, и на 71% – с торговым.
В Авито связывают такую динамику с расширением каталога и ассортимента продаваемого оборудования на площадке. Так, по данным платформы, количество производителей, поставщиков и дилеров в категории «Оборудование для бизнеса» выросло на 42%.
При этом доля нового оборудования достигла 85%, отмечают исследователи.
Основную долю предложения составляет пищевое оборудование – 44%. Промышленное оборудование составляет 28%, оборудование для логистических компаний и складов – 9%, торговое – 7%, а оборудование для салонов красоты – 4%.
Наиболее существенно выросло количество объявлений о продаже оборудования для логистических компаний и складов – в 4,5 раза. Также в 3 раза увеличилось количество объявлений с оборудованием для автобизнеса, в 2 раза – с пищевым оборудованием, на 78% больше – с промышленным оборудованием, и на 71% – с торговым.
В Авито связывают такую динамику с расширением каталога и ассортимента продаваемого оборудования на площадке. Так, по данным платформы, количество производителей, поставщиков и дилеров в категории «Оборудование для бизнеса» выросло на 42%.
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