Объём экспортированных с Урала в Китай пряников в 2024 году превысил тысячу тонн





– сказал начальник управления Алексей Фролов. «Также отмечу внушительный прирост в экспорте кондитерских сладостей в Беларусь – почти в 15 раз. В республику отправлено около 1,5 тыс. тонн пирожных, рулетов, сдобы и круассанов общей стоимостью около 200 млн рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В прошлом году уральские предприятия экспортировали в Китай две тысячи тонны разнообразных сладостей, половину из которых составляли пряники.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, уральские пряники стали хитром продаж в Китайской народной республики: в 2024 году их объём превысил одну тысячу тонн почти на 135 миллионов рублей.Кроме пряников в Поднебесную экспортировали печенье, рулеты, бисквитные торты и круассаны. Однако основные покупатели уральских сладостей, как отмечают в ведомстве, в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.Всего в 2024 году объём экспортированных из УрФО лакомств составил более 8,5 тысячи тонн.