Возрастное ограничение 18+
Объём экспортированных с Урала в Китай пряников в 2024 году превысил тысячу тонн
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В прошлом году уральские предприятия экспортировали в Китай две тысячи тонны разнообразных сладостей, половину из которых составляли пряники.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, уральские пряники стали хитром продаж в Китайской народной республики: в 2024 году их объём превысил одну тысячу тонн почти на 135 миллионов рублей.
Кроме пряников в Поднебесную экспортировали печенье, рулеты, бисквитные торты и круассаны. Однако основные покупатели уральских сладостей, как отмечают в ведомстве, в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.
Всего в 2024 году объём экспортированных из УрФО лакомств составил более 8,5 тысячи тонн.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, уральские пряники стали хитром продаж в Китайской народной республики: в 2024 году их объём превысил одну тысячу тонн почти на 135 миллионов рублей.
Кроме пряников в Поднебесную экспортировали печенье, рулеты, бисквитные торты и круассаны. Однако основные покупатели уральских сладостей, как отмечают в ведомстве, в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.
Всего в 2024 году объём экспортированных из УрФО лакомств составил более 8,5 тысячи тонн.
«Также отмечу внушительный прирост в экспорте кондитерских сладостей в Беларусь – почти в 15 раз. В республику отправлено около 1,5 тыс. тонн пирожных, рулетов, сдобы и круассанов общей стоимостью около 200 млн рублей»,
– сказал начальник управления Алексей Фролов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
К 8 Марта на Урал привезли 270 тонн цветов
24 февраля 2025
24 февраля 2025