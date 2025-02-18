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Свердловская область оказалась на 60 месте в рейтинге закредитованности населения
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловская область заняла 60 строчку в рейтинге РИА «Новости» по закредитованности населения. На первых местах рейтинга, по мнению аналитиков информагентства, наименее закредитованные регионы, а на последних наиболее.
В основе исследования соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовую зарплату на начало 2024 года в процентном выражении.
Так, на первом месте оказались Ингушетия (соотношение 15,5%), где в средний объём задолженности перед банками 64,2 тысячи на человека. На втором – Крым (30,4% со средним долгом 169,8 тыс. руб.), на третьем – Дагестан (30,5, средний долг 138,9 тыс. руб).
Согласно рейтингу, из УрФО наименьшая закредитованность в ЯНАО (50,4, средний долг на человека 843,4 тыс. руб.) – 17 место. Затем идёт Челябинская область (54,9, средний долг 392,5 тыс. руб.) – 28 место. Далее ХМАО (56%, средний долг 708,2 тыс. руб.) – 37 место. Затем следуют Свердловская область (64,1% при среднем долге 514,8 тыс. руб.) – 60 строчка, Курганская область (69,6% при 443,7 тыс. руб.) – 72 строчка, и на последнем месте Тюменская область (82% при 693,8 тыс. руб.) – 81 строчка.
В конце рейтинга Адыгея (83,2%) на 83 месте, Калмыкия (123,3%) на 84 строчке и Тыва (151,6%) на 85.
В основе исследования соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовую зарплату на начало 2024 года в процентном выражении.
Так, на первом месте оказались Ингушетия (соотношение 15,5%), где в средний объём задолженности перед банками 64,2 тысячи на человека. На втором – Крым (30,4% со средним долгом 169,8 тыс. руб.), на третьем – Дагестан (30,5, средний долг 138,9 тыс. руб).
Согласно рейтингу, из УрФО наименьшая закредитованность в ЯНАО (50,4, средний долг на человека 843,4 тыс. руб.) – 17 место. Затем идёт Челябинская область (54,9, средний долг 392,5 тыс. руб.) – 28 место. Далее ХМАО (56%, средний долг 708,2 тыс. руб.) – 37 место. Затем следуют Свердловская область (64,1% при среднем долге 514,8 тыс. руб.) – 60 строчка, Курганская область (69,6% при 443,7 тыс. руб.) – 72 строчка, и на последнем месте Тюменская область (82% при 693,8 тыс. руб.) – 81 строчка.
В конце рейтинга Адыгея (83,2%) на 83 месте, Калмыкия (123,3%) на 84 строчке и Тыва (151,6%) на 85.
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