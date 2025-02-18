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Троллейбусный парк Екатеринбурга хотят полностью обновить до конца года
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга хотят до конца 2025 года полностью обновить троллейбусный парк уральской столицы.
Об этом рассказал вице-мэр Рустам Галямов на круглом столе «Рынок недвижимости 2025: вызовы и стратегии роста», прошедшем в издательском доме «Коммерсантъ-Урал».
Напомним, недавно мэрия отчиталась о поставке 50 новых троллейбусов «Синара 6254.00». В 2023 году было закуплено столько же новых машин модели «Ольгерд». При этом с 2010 по 2023 год власти Екатеринбурга не закупили ни одного нового троллейбуса, что порождало предположения о грядущем закрытии троллейбусной сети города по примеру соседней Тюмени.
Об этом рассказал вице-мэр Рустам Галямов на круглом столе «Рынок недвижимости 2025: вызовы и стратегии роста», прошедшем в издательском доме «Коммерсантъ-Урал».
«Задача минимум в этом году – полностью обновить троллейбусный парк, ежедневный выход троллейбусного подвижного состава»,
– сказал Галямов.
Напомним, недавно мэрия отчиталась о поставке 50 новых троллейбусов «Синара 6254.00». В 2023 году было закуплено столько же новых машин модели «Ольгерд». При этом с 2010 по 2023 год власти Екатеринбурга не закупили ни одного нового троллейбуса, что порождало предположения о грядущем закрытии троллейбусной сети города по примеру соседней Тюмени.
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