В Кольцово остановили туристку с 23 килограммами «гостинцев» из Индии





– сообщили в управлении. «Вернувшись из ГОА, женщина привезла с собой около 350 сувенирных фигурок, браслетов, благовоний, серёг, женской и мужской одежды, головных уборов. Инспектору таможенного контроля сказала, что товары везла не для себя. Вину признала»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Кольцово таможенники остановили 46-летнюю жительницу Тюмени, вернувшейся на Урал из Индии. К ней возникли вопросы из-за 23 килограммов «гостинцев», которые она везла в багаже.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, с таможенными правилами женщина не была знакома.На туристку возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).