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В Кольцово остановили туристку с 23 килограммами «гостинцев» из Индии

11.32 Вторник, 18 февраля 2025
Фото: Уральское таможенное управление
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В Кольцово таможенники остановили 46-летнюю жительницу Тюмени, вернувшейся на Урал из Индии. К ней возникли вопросы из-за 23 килограммов «гостинцев», которые она везла в багаже.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, с таможенными правилами женщина не была знакома.

«Вернувшись из ГОА, женщина привезла с собой около 350 сувенирных фигурок, браслетов, благовоний, серёг, женской и мужской одежды, головных уборов. Инспектору таможенного контроля сказала, что товары везла не для себя. Вину признала»,

– сообщили в управлении.


На туристку возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:13 Под Камышловом в ДТП пострадал двухмесячный малыш
10:35 В екатеринбургском посёлке Полеводство сгорело восемь грузовиков
10:08 Свердловская область попала в топ-10 регионов по количеству штрафов за нарушение ПДД
09:32 Три человека пострадали в ДТП в Байкаловском районе
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17:43 Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собачьей стаи на екатеринбурженку
17:09 Бывшему инженеру екатеринбургского «Гортранса» Фурсику продлили срок домашнего ареста
16:40 Подозреваемого в похищении 15-летней немой девочки в Екатеринбурге отправили под стражу
16:01 К 18 годам строгого режима приговорили первоуральца за жестокое убийство двухлетней падчерицы
15:43 Екатеринбуржцам расскажут о донорстве костного мозга в ТЦ «Мега»
14:54 Глава СК взял под контроль проверку в связи с нападением собачьей стаи на екатеринбурженку
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12:58 Забор на берегу Городского пруда в Екатеринбурге установили для благоустройства набережной
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