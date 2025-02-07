Авито составил рейтинг самых перспективных для трудоустройства регионов





– объяснили представители площадки. «При составлении рейтинга аналитики платформы рассчитали коэффициент привлекательности регионов, основываясь на нескольких ключевых факторах трудоустройства. Наиболее важный из них – средняя предлагаемая зарплата, которая отражает уровень доходов в выбранном регионе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Аналитики сервиса «Авито Работы» составили рейтинг самых перспективных для трудоустройства регионов, сравнив величину прожиточного минимума и среднюю предлагаемую зарплату.В тройку лидеров попали Московская, Калужская области и Татарстан. В Московской области при прожиточном минимуме в 19 302 рубля медианная зарплата 97 988 рублей. В Калужской – 17 024 и 82 852 рубля, в Татарстане 15 073 и 80 460 рублей.На четвёртом и пятом местах Липецкая и Владимирская области, где прожиточный минимум 14 718 рублей при средней зарплате 75 928 рублей и 17 201 рубль при 79 404 рубля соответственно.В топ-10 наиболее перспективных регионов также вошли Рязанская (средняя зарплата 77 727 рублей), Тамбовская (76 256 рублей), Тверская (80 676 рублей) области, Краснодарский край (75 062 рубля) и Ленинградская область (89 502 рубля), замыкающая десятку лидеров.Также в топ-20 попали Пензенская, Костромская области, Мордовия, Кировская, Тульская, Новгородская, Воронежская, Курская, Белгородская и Ивановская области.Свердловская область в топ перспективных регионов не попала. Также в этот рейтинг не вошли другие уральские регионы. Всего в исследовании учитывалось 89 субъектов.