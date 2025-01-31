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3 миллиона рублей заплатит администрация Екатеринбурга за приём опасных отходов у горожан

17.34 Пятница, 31 января 2025
Фото: Юлия Кольтенберг
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Администрация Екатеринбурга готова заплатить 3 миллиона рублей за работу передвижных пунктов, в которых у населения будут принимать опасные бытовые отходы.

Соответствующая информация появилась на портале Госзакупок.

Среди опасных отходов, которые пункты должны будут принимать, согласно контракту:
– лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства;
– отходы термометров ртутных;
– отработанные батарейки (химические источники тока).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:34 3 миллиона рублей заплатит администрация Екатеринбурга за приём опасных отходов у горожан
17:33 В Екатеринбурге с февраля снежные полигоны отменят плату для управляющих компаний
16:39 Более чем вдвое сократился объём незаконной вырубки лесов на Урале
15:59 В Верхотурье женщина оформила опеку над сыном погибшего военнослужащего и потратила выплаты на себя
15:34 Предложение на рынке новостроек в Екатеринбурге выросло на 10%
14:27 44 свердловским больницам передали 128 автомобилей
14:19 СМИ сообщают об уходе начальника полиции Екатеринбурга в отставку
13:30 В 2024 году свердловская прокуратура провела проверки почти по 90 тысячам обращений
12:55 Погибший на Вторчермете ребёнок мог свести счёты с жизнью после ссоры с родителями
12:44 Пятый день подряд жители Сысертского района выходят в пикет против полигона
12:37 Екатеринбургский парк Архипова оборудовали системой видеонаблюдения и оповещения
11:25 Уральские «Лисицы» вышли в финал Кубка России по баскетболу
11:03 Экс-министру транспорта Свердловской области Старкову запросили 9 лет лишения свободы
10:07 Глава свердловского родкома призвала бороться со сексуализацией ради защиты детей
09:17 На Эльмаше пропал 12-летний мальчик
21:23 Главный госавтоинспектор Свердловской области подвёл итоги 2024 года
20:49 Екатеринбуржцы раскрыли любопытные подробности о своих путешествиях
20:42 Два грузовика временно изменили дорожное движение в Нижнесергинском районе
20:13 Проект парка «Истоки Исети» представили в Екатеринбурге
19:27 Эксперты составили гайд для эффективного поиска вакансий на платформе Авито Работа
18:44 В Первоуральске осуждены инсценировщики автоаварий
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