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3 миллиона рублей заплатит администрация Екатеринбурга за приём опасных отходов у горожан
Фото: Юлия Кольтенберг
Администрация Екатеринбурга готова заплатить 3 миллиона рублей за работу передвижных пунктов, в которых у населения будут принимать опасные бытовые отходы.
Соответствующая информация появилась на портале Госзакупок.
Среди опасных отходов, которые пункты должны будут принимать, согласно контракту:
– лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства;
– отходы термометров ртутных;
– отработанные батарейки (химические источники тока).
Соответствующая информация появилась на портале Госзакупок.
Среди опасных отходов, которые пункты должны будут принимать, согласно контракту:
– лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства;
– отходы термометров ртутных;
– отработанные батарейки (химические источники тока).
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