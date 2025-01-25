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В Екатеринбурге с февраля снежные полигоны отменят плату для управляющих компаний
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 31 января, в мэрии Екатеринбурга прошло совещание на тему уборки города, в ходе которой городской глава Алексей Орлов сообщил, что на снежных полигонах с февраля начнут бесплатно принимать снег от управляющих компаний.
Перед этим он напомнил, что вопросом уборки придомовых территорий, который, с его слов, остаётся острым, должны заниматься управляющие компании.
«С 1 февраля плата за пользование полигонами для управляющих компаний отменяется. Обычно за эту услугу мы берём по 160 рублей за кубометр. В масштабах такого города, как Екатеринбург, это небольшие деньги – комфорт жителей и чистота гораздо дороже»,
– приводят слова градоначальника в пресс-службе мэрии.
Перед этим он напомнил, что вопросом уборки придомовых территорий, который, с его слов, остаётся острым, должны заниматься управляющие компании.
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