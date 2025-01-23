Возрастное ограничение 18+

Предложение на рынке новостроек в Екатеринбурге выросло на 10%

15.34 Пятница, 31 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Аналитики «Авито Недвижимости» сравнили ситуацию на первичном рынке жилья в Екатеринбурге по итогам 2023 и 2024 годов и заметили, что предложение за год выросло на 10%.

«Отдельно увеличился выбор однокомнатных (+8%), двухкомнатных (+24%), трехкомнатных (+12%) квартир и студий (+4% в каждом). Такая динамика связана с активностью застройщиков в регионах и выводом новых проектов на рынок»,

– говорят аналитики.


Однако это ниже среднего показателя по России. Если брать крупные города, то по сравнению с 2023 годом предложение выросло на 30%.

Ощутимое увеличение предложения команда аналитиков Авито зафиксировала в Калининграде (в 2,4 раза), Барнауле (в 2,3 раза), Хабаровске (2,1 раза), Тюмени (+95%), Рязани и Уфе (+76% в каждом), а также в Ярославле (+75%).

Всего итоги были подведены по 44 городам, в 37 из которых выбор объектов стал больше.

Спрос же относительно 2023 года в большинстве городов сократился. В 2024 году стоимость квадратного метра в новостройках России составила 167 110 рублей, а средняя цена квартиры – 8,5 миллиона рублей. В Екатеринбурге в конце минувшего года один квадратный метр на первичном рынке в среднем стоил 150 тысяч рублей, а квартира – 7,2 миллиона рублей.

«Прошлый год для рынка новостроек можно разделить на две части. До июня включительно спрос на жилье стимулировала массовая льготная ипотека, которая позволяла приобрести квартиру по ставке значительно ниже рыночной. Во второй половине года, на фоне завершения программы, мы увидели накопление предложения и охлаждение спроса – частично он перешёл на рынки вторичной недвижимости и долгосрочной аренды. При этом цены на квартиры в новостройках существенно не изменились»,

– прокомментировал управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.



Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Спрос на чат-ботов среди екатеринбуржцев резко вырос, — говорят данные «Авито Услуг»
23 января 2025
Рабочие специальности становятся все более востребованными в Свердловской области
28 января 2025
Стало известно, в какой сфере в Свердловской области больше всего платят вахтовикам
27 января 2025
Екатеринбуржцы раскрыли любопытные подробности о своих путешествиях
30 января 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Против основателя группы «Смысловые галлюцинации» возбудили уголовное дело

Владимир Бурдин не первый раз подвергается уголовному преследованию
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:38 В четверг в населённых пунктах Свердловской области полыхало 17 раз
18:01 Потепление до +3°C, туман и гололёд ожидаются на выходных в Свердловской области
17:34 3 миллиона рублей заплатит администрация Екатеринбурга за приём опасных отходов у горожан
17:33 В Екатеринбурге с февраля снежные полигоны отменят плату для управляющих компаний
16:39 Более чем вдвое сократился объём незаконной вырубки лесов на Урале
15:59 В Верхотурье женщина оформила опеку над сыном погибшего военнослужащего и потратила выплаты на себя
15:34 Предложение на рынке новостроек в Екатеринбурге выросло на 10%
14:27 44 свердловским больницам передали 128 автомобилей
14:19 СМИ сообщают об уходе начальника полиции Екатеринбурга в отставку
13:30 В 2024 году свердловская прокуратура провела проверки почти по 90 тысячам обращений
12:55 Погибший на Вторчермете ребёнок мог свести счёты с жизнью после ссоры с родителями
12:44 Пятый день подряд жители Сысертского района выходят в пикет против полигона
12:37 Екатеринбургский парк Архипова оборудовали системой видеонаблюдения и оповещения
11:25 Уральские «Лисицы» вышли в финал Кубка России по баскетболу
11:03 Экс-министру транспорта Свердловской области Старкову запросили 9 лет лишения свободы
10:07 Глава свердловского родкома призвала бороться со сексуализацией ради защиты детей
09:17 На Эльмаше пропал 12-летний мальчик
21:23 Главный госавтоинспектор Свердловской области подвёл итоги 2024 года
20:49 Екатеринбуржцы раскрыли любопытные подробности о своих путешествиях
20:42 Два грузовика временно изменили дорожное движение в Нижнесергинском районе
20:13 Проект парка «Истоки Исети» представили в Екатеринбурге
19:27 Эксперты составили гайд для эффективного поиска вакансий на платформе Авито Работа
18:44 В Первоуральске осуждены инсценировщики автоаварий
18:25 Дюжину пожаров ликвидировали свердловские пожарные за минувшие сутки
18:08 Полмиллиона рублей заплатит екатеринбуржец за неосторожную поездку на электросамокате
17:17 СМИ сообщают о трупе 11-летнего ребёнка в квартире в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
14:15 ВЦИОМ: 66% россиян верят в то, что будущее будет лучше настоящего
12:22 Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Ижевска
11:07 Регионы России подверглись массовой атаке БПЛА
10:17 В Бельгии более 30 тысяч человек вышли на демонстрации против сокращения пенсий
15:07 В ЦБ назвали идею заморозки вкладов бессмысленной и абсурдной
13:52 Янтарь с иголками сосны возрастом 50 млн лет обнаружили на калининградском комбинате
16:14 В Красноярском крае задержали семерых участников псевдорелигиозной организации
Все новости России и мира
18:38 В четверг в населённых пунктах Свердловской области полыхало 17 раз
18:01 Потепление до +3°C, туман и гололёд ожидаются на выходных в Свердловской области
17:34 3 миллиона рублей заплатит администрация Екатеринбурга за приём опасных отходов у горожан
17:33 В Екатеринбурге с февраля снежные полигоны отменят плату для управляющих компаний
16:39 Более чем вдвое сократился объём незаконной вырубки лесов на Урале
15:59 В Верхотурье женщина оформила опеку над сыном погибшего военнослужащего и потратила выплаты на себя
15:34 Предложение на рынке новостроек в Екатеринбурге выросло на 10%
14:27 44 свердловским больницам передали 128 автомобилей
14:19 СМИ сообщают об уходе начальника полиции Екатеринбурга в отставку
13:30 В 2024 году свердловская прокуратура провела проверки почти по 90 тысячам обращений
12:55 Погибший на Вторчермете ребёнок мог свести счёты с жизнью после ссоры с родителями
12:44 Пятый день подряд жители Сысертского района выходят в пикет против полигона
12:37 Екатеринбургский парк Архипова оборудовали системой видеонаблюдения и оповещения
11:25 Уральские «Лисицы» вышли в финал Кубка России по баскетболу
11:03 Экс-министру транспорта Свердловской области Старкову запросили 9 лет лишения свободы
10:07 Глава свердловского родкома призвала бороться со сексуализацией ради защиты детей
09:17 На Эльмаше пропал 12-летний мальчик
21:23 Главный госавтоинспектор Свердловской области подвёл итоги 2024 года
20:49 Екатеринбуржцы раскрыли любопытные подробности о своих путешествиях
20:42 Два грузовика временно изменили дорожное движение в Нижнесергинском районе
20:13 Проект парка «Истоки Исети» представили в Екатеринбурге
19:27 Эксперты составили гайд для эффективного поиска вакансий на платформе Авито Работа
18:44 В Первоуральске осуждены инсценировщики автоаварий
18:25 Дюжину пожаров ликвидировали свердловские пожарные за минувшие сутки
18:08 Полмиллиона рублей заплатит екатеринбуржец за неосторожную поездку на электросамокате
17:17 СМИ сообщают о трупе 11-летнего ребёнка в квартире в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK