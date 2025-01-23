Предложение на рынке новостроек в Екатеринбурге выросло на 10%





– говорят аналитики. «Отдельно увеличился выбор однокомнатных (+8%), двухкомнатных (+24%), трехкомнатных (+12%) квартир и студий (+4% в каждом). Такая динамика связана с активностью застройщиков в регионах и выводом новых проектов на рынок»,





– прокомментировал управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. «Прошлый год для рынка новостроек можно разделить на две части. До июня включительно спрос на жилье стимулировала массовая льготная ипотека, которая позволяла приобрести квартиру по ставке значительно ниже рыночной. Во второй половине года, на фоне завершения программы, мы увидели накопление предложения и охлаждение спроса – частично он перешёл на рынки вторичной недвижимости и долгосрочной аренды. При этом цены на квартиры в новостройках существенно не изменились»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Аналитики «Авито Недвижимости» сравнили ситуацию на первичном рынке жилья в Екатеринбурге по итогам 2023 и 2024 годов и заметили, что предложение за год выросло на 10%.Однако это ниже среднего показателя по России. Если брать крупные города, то по сравнению с 2023 годом предложение выросло на 30%.Ощутимое увеличение предложения команда аналитиков Авито зафиксировала в Калининграде (в 2,4 раза), Барнауле (в 2,3 раза), Хабаровске (2,1 раза), Тюмени (+95%), Рязани и Уфе (+76% в каждом), а также в Ярославле (+75%).Всего итоги были подведены по 44 городам, в 37 из которых выбор объектов стал больше.Спрос же относительно 2023 года в большинстве городов сократился. В 2024 году стоимость квадратного метра в новостройках России составила 167 110 рублей, а средняя цена квартиры – 8,5 миллиона рублей. В Екатеринбурге в конце минувшего года один квадратный метр на первичном рынке в среднем стоил 150 тысяч рублей, а квартира – 7,2 миллиона рублей.