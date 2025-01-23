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Свердловская область заняла второе место в рейтинге событийного потенциала регионов России
Фото: Вечерние ведомости
Свердловская область заняла второе место в топе российских регионов по событийному потенциалу, уступив лишь Санкт-Петербургу с Ленинградской областью. Рейтинг составляли исследователи Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) по итогам минувшего 2024 года.
Ленинградская область заняла первую строчку с интегральным показателем 0,9636, а Свердловская область – вторую с 0,928. Третье место поделили Краснодарский край и Нижегородская область – 0,89, четвёртое Башкортостан (Уфа) и Татарстан (Казань) – 0,88, на пятом оказался Приморский край (Владивосток) – 0,8643.
Москва в рейтинге отсутствует, но как отметили исследователи, её и Московскую область они тоже оценивали. Всего оценивалось 86 субъектов.
Главной целью рейтинга аналитики считают определение ключевых факторов, которые влияют на развитие территории как туристических мест, и оценки уровня развития.
Ленинградская область заняла первую строчку с интегральным показателем 0,9636, а Свердловская область – вторую с 0,928. Третье место поделили Краснодарский край и Нижегородская область – 0,89, четвёртое Башкортостан (Уфа) и Татарстан (Казань) – 0,88, на пятом оказался Приморский край (Владивосток) – 0,8643.
Москва в рейтинге отсутствует, но как отметили исследователи, её и Московскую область они тоже оценивали. Всего оценивалось 86 субъектов.
Главной целью рейтинга аналитики считают определение ключевых факторов, которые влияют на развитие территории как туристических мест, и оценки уровня развития.
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