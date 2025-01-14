Екатеринбуржцы назвали самый удобный для восприятия формат рекламы





– считает Яков Пейсахзон. «Реклама на площадках электронной коммерции стала неотъемлемой частью пользовательского пути. Аудитория, которая посещает эти сервисы, уже знает, что хочет купить. На базе обезличенных данных о сформированном спросе алгоритмы классифайдов показывают максимально релевантную рекламу. Это подтверждают и наши данные. Такая тенденция, в свою очередь, делает e-commerce привлекательным каналом для размещения рекламы брендов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбуржцы рассказали, какая реклама у них вызывает меньше всего негативных эмоций. Оказалось, больше половины – 55% – жителей уральской столицы считают статичные изображения с текстом самым удобным форматом.36% опрошенных рассказали, что они предпочитают видеоролики, а 20% – брендированные изображения без текста. Интерактивная реклама с игровыми механиками нравится лишь 13%, аудиорекламу слушают 12%, а на текстовую рекламу без изображений обращают внимание только 8%.58% екатеринбуржцев также рассказали при опросе, что именно статичная реклама (изображение с текстом) подтолкнула их на последнюю покупку, у 32% тоже самое случилось после просмотра видеоролика. В целом 47% отметили, что им важна визуальная привлекательность рекламного предложения.Кроме этого, по результатам опросам, выяснилось, что чаще всего жители уральской столицы обращают внимание на предложения о покупке в мобильных приложениях – такой ответ дали 66%, на веб-сайтах – 54%, и на их мобильных версиях – 47%.Ещё 43% признались, что именно реклама на классифайдах и маркетплейсах сильнее всего располагает к покупке. По этому критерию 41% называли рекламу в поисковых системах, 36% – в интернет-магазинах, 31% – в социальных сетях, 21% – в мессенджерах.Рекламные предпочтения жителей уральской столицы узнавали аналитики Авито Рекламы.Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы, отметил, что их данные по покупкам на площадке сходятся с ответами горожан.Кроме этого, 44% отметили, что считают классифайды и маркетплейсы надёжным источником рекламы. Рекламе в интернет-магазинах доверяют 32%, а поисковиках – 29%. 21% верят рекламе в социальных сетях. Подчеркивается, что 42% отметили, что им важно, чтобы покупку можно было совершить из сервиса, в котором он увидел рекламу. Для 33% опрошенных важна заметность рекламных баннеров, а ещё для 19% респондентов – их нативность.