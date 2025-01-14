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В Екатеринбурге на месте промзоны у ЦПКиО хотят возвести жилой квартал

16.52 Четверг, 23 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге власти утвердили проект планировки о застройке пространства в границах переулка Базового и Сибирского тракта жилого квартала, где находится промышленная зона, рядом с ЦПКиО.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, там, на площади 18,6 гектара, планируют возвести почти 200 тысяч квадратных метров жилья. Ожидается, что там смогут поселиться 6,6 тысячи человек. Для них рядом обещают построить детский сад на 350 мест и школу на 1,1 тысячи ребят.

Реализовать проект рассчитают до 2030 года.

В мэрии также уточнили, что данный проект планировки стал дополнением к инициативе, озвученной в 2024 году, когда муниципалитет одобрил план по освоению пространства в границах улиц Яламова и Базового переулка.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:34 Екатеринбуржцы назвали самый удобный для восприятия формат рекламы
16:52 В Екатеринбурге на месте промзоны у ЦПКиО хотят возвести жилой квартал
16:38 Полиция и СК раскрыли подробности кровавой истории в Каменске-Уральском из 1993 года
15:34 Подозреваемого в убийстве семерых человек на Урале 32 года назад отправили в СИЗО
14:59 Из-за личинок екатеринбургскому предпринимателю не разрешили отправить деревянные крепления в Узбекистан
14:22 После аварии на новоберёзовской котельной прокуратура начала проверку
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13:12 В декабре количество DDoS-атак на здравоохранение и сферу услуг в России выросло более чем в два раза
12:04 Жизнь попавшей под грузовик екатеринбурженке спасли врачи
11:37 СПК оштрафовали за непредставленную студенту скидку
10:58 СМИ сообщают о задержании подозреваемого в серии убийств на Урале в 90-е
10:34 Из-за перемёрзшего трубопровода жители Новоберёзовского остались без тепла
09:51 Под окнами дома на Советской в Екатеринбурге обнаружили тело подростка
09:17 Екатеринбуржцы больше часа не могли выехать с ЖБИ
20:45 В Нижнем Тагиле рассмотрят судебное дело о крупном кредитном мошенничестве
20:22 Очередной проект «Баден-Бадена» хотят пропихнуть на берега Шарташа, минуя мнение екатеринбужцев
19:30 День рождения Бажова в Музее истории Екатеринбурга отметят с детьми
18:54 Пытавшегося дать взятку постовым водителя осудили в Богдановиче
18:37 Десять человек спасли, один погиб — таков итог «пожарного» вторника в Свердловской области
18:16 Синоптики обещают небольшое потепление в Свердловской области
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16:11 В Сысертском районе неизвестные вырубили деревья почти на пять миллионов рублей
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