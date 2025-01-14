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В Екатеринбурге на месте промзоны у ЦПКиО хотят возвести жилой квартал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге власти утвердили проект планировки о застройке пространства в границах переулка Базового и Сибирского тракта жилого квартала, где находится промышленная зона, рядом с ЦПКиО.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, там, на площади 18,6 гектара, планируют возвести почти 200 тысяч квадратных метров жилья. Ожидается, что там смогут поселиться 6,6 тысячи человек. Для них рядом обещают построить детский сад на 350 мест и школу на 1,1 тысячи ребят.
Реализовать проект рассчитают до 2030 года.
В мэрии также уточнили, что данный проект планировки стал дополнением к инициативе, озвученной в 2024 году, когда муниципалитет одобрил план по освоению пространства в границах улиц Яламова и Базового переулка.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, там, на площади 18,6 гектара, планируют возвести почти 200 тысяч квадратных метров жилья. Ожидается, что там смогут поселиться 6,6 тысячи человек. Для них рядом обещают построить детский сад на 350 мест и школу на 1,1 тысячи ребят.
Реализовать проект рассчитают до 2030 года.
В мэрии также уточнили, что данный проект планировки стал дополнением к инициативе, озвученной в 2024 году, когда муниципалитет одобрил план по освоению пространства в границах улиц Яламова и Базового переулка.
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