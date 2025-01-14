В Свердловскую область из Казахстана привезли 76 тонн огурцов





– сообщили в Россельхознадзоре. «По результатам лабораторной экспертизы, проведенной в екатеринбургском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ", карантинные объекты не выявлены. Продукция допущена к ввозу и разрешена к реализации»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловскую область привезли 76 тонн огурцов из Казахстана. В уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщают, что овощи успешно прошли проверку и скоро появятся в магазинах.Как пояснили в ведомстве, огурцы прошли карантинный фитосанитарный контроль, в который входит досмотр привезённых из-за границы овощей и лабораторную проверку отобранных образцов.Ранее в СМИ со ссылкой на данные Свердловскстата сообщалось, что огурцы в январе в Свердловской области подорожали до 287,34 рубля за килограмм. В декабре их средняя стоимость составляла 271,69 рубля. Тогда повышение цен объясняли приближением праздников.