Возрастное ограничение 18+
В Свердловскую область из Казахстана привезли 76 тонн огурцов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловскую область привезли 76 тонн огурцов из Казахстана. В уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщают, что овощи успешно прошли проверку и скоро появятся в магазинах.
Как пояснили в ведомстве, огурцы прошли карантинный фитосанитарный контроль, в который входит досмотр привезённых из-за границы овощей и лабораторную проверку отобранных образцов.
Ранее в СМИ со ссылкой на данные Свердловскстата сообщалось, что огурцы в январе в Свердловской области подорожали до 287,34 рубля за килограмм. В декабре их средняя стоимость составляла 271,69 рубля. Тогда повышение цен объясняли приближением праздников.
Как пояснили в ведомстве, огурцы прошли карантинный фитосанитарный контроль, в который входит досмотр привезённых из-за границы овощей и лабораторную проверку отобранных образцов.
«По результатам лабораторной экспертизы, проведенной в екатеринбургском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ", карантинные объекты не выявлены. Продукция допущена к ввозу и разрешена к реализации»,
– сообщили в Россельхознадзоре.
Ранее в СМИ со ссылкой на данные Свердловскстата сообщалось, что огурцы в январе в Свердловской области подорожали до 287,34 рубля за килограмм. В декабре их средняя стоимость составляла 271,69 рубля. Тогда повышение цен объясняли приближением праздников.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области обнаружили более 500 тонн рыбных консервов неизвестного происхождения
14 января 2025
14 января 2025