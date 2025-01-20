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Федеральные власти одобрили переход Екатеринбурга в ценовую зону теплоснабжения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель российского правительства Михаил Мишустин одобрил переход Екатеринбурга в ценовую зону теплоснабжения, после которого уральского столица перейдет на новую модель рынка тепла.
Соответствующее распоряжение за подписью Мишустина опубликовано на сайте правовой информации.
Ранее заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко говорил, что при переходе в ценовую зону теплоснабжения меняется механизм ценообразования, но, с его слов, это не скажется на тарифах дополнительным ростом цен. Тарифы, как он подчеркнул, индексируются ежегодно, вне зависимости от ценовой зоны.
Ожидается, что новая модель рынка поможет решить проблемы с долгосрочными инвестициями в рынок тепла.
Соответствующее распоряжение за подписью Мишустина опубликовано на сайте правовой информации.
Ранее заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко говорил, что при переходе в ценовую зону теплоснабжения меняется механизм ценообразования, но, с его слов, это не скажется на тарифах дополнительным ростом цен. Тарифы, как он подчеркнул, индексируются ежегодно, вне зависимости от ценовой зоны.
«Предельный уровень цены для потребителя так и будет регулироваться на государственном уровне, его превышение запрещено законодательно»,
– объяснял Гейко.
Ожидается, что новая модель рынка поможет решить проблемы с долгосрочными инвестициями в рынок тепла.
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