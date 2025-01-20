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Федеральные власти одобрили переход Екатеринбурга в ценовую зону теплоснабжения

17.37 Вторник, 21 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Председатель российского правительства Михаил Мишустин одобрил переход Екатеринбурга в ценовую зону теплоснабжения, после которого уральского столица перейдет на новую модель рынка тепла.

Соответствующее распоряжение за подписью Мишустина опубликовано на сайте правовой информации.

Ранее заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко говорил, что при переходе в ценовую зону теплоснабжения меняется механизм ценообразования, но, с его слов, это не скажется на тарифах дополнительным ростом цен. Тарифы, как он подчеркнул, индексируются ежегодно, вне зависимости от ценовой зоны.

«Предельный уровень цены для потребителя так и будет регулироваться на государственном уровне, его превышение запрещено законодательно»,

объяснял Гейко.


Ожидается, что новая модель рынка поможет решить проблемы с долгосрочными инвестициями в рынок тепла.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:21 Свердловские спасатели предупреждают о ветре до 22 метров в секунду
13:37 Глава СК вновь потребовал доклад о ситуации с сырым домом в свердловском селе Рыбниковское
12:32 Дикая рысь подрала собаку в частном доме в Арамили
12:02 8 лет лишения свободы запросил прокурор по делу экс-главы первоуральского «Водоканала»
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11:11 Обвиняемые в убийстве в Реже останутся в СИЗО до 17 марта
10:31 На трассе между Екатеринбургом и Каменском-Уральским произошло смертельное ДТП
10:17 На базе отдыха под Нижним Тагилом едва не погибла женщина с ребёнком
09:23 Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Серовском тракте
20:39 Почти 30 пожаров ликвидировали свердловские пожарные в уикэнд
20:15 УрГАХУ готовится к лыжному фестивалю
19:25 Многострадальный дом на Эльмаше приговорили к сносу
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18:36 В Свердловской области в проруби окунулись 26 тысяч человек
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