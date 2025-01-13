В свердловском отделении СФР отчитались об индексации пенсий местных жителей





– пояснили в СФР. «Размер пенсии в 2024 году + 7,3%, умноженное на все накопленные пенсионные права, которые отражены на индивидуальном лицевом счете. Это позволило пенсионерам получить наиболее выгодную прибавку в результате индексации. После увольнения они также получат дополнительное повышение пенсии, которая будет пересчитана с учетом всех пропущенных индексаций»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С 1 января 2025 года в Свердловской области проиндексировали страховые пенсии у 1 176 015 человек. Прибавка составила 7,3%. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России (СФР).Отмечается, что для работающих пенсионеров уровень индексации посчитали не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером.Можно также подчеркнуть, что вместе с индексацией на 7,3% были увеличены стоимость пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты – до 142,76 рублей и до 8 728,73 рублей соответственно.