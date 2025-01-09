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350 тысяч человек воспользовались бесплатным проездом в новогодние праздники в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В новогодние праздники, 31 декабря и 1 января, в Екатеринбурге бесплатным проездом в общественном транспорте воспользовались 350 тысяч человек.
Провести такую акцию стало возможно благодаря переходу на брутто-контракты, так как с ними убытки несёт не перевозчик, а мэрия, оплачивающая работу транспорта из своего кармана. По этой же причине акция распространялась только на трамваи, троллейбусы и метро.
Там также отметили, что в целом количество пассажиров в эти дни было на 20% больше, чем год назад.
Так как подобная практика показалось представителям администрации востребованной, делать такие подарки горожанам планируют и в будущем.
Провести такую акцию стало возможно благодаря переходу на брутто-контракты, так как с ними убытки несёт не перевозчик, а мэрия, оплачивающая работу транспорта из своего кармана. По этой же причине акция распространялась только на трамваи, троллейбусы и метро.
«Если перевести цифры пассажиропотока в недополученную прибыль, подарок составил примерно 11,5 миллиона рублей»,
– рассказали в мэрии.
Там также отметили, что в целом количество пассажиров в эти дни было на 20% больше, чем год назад.
Так как подобная практика показалось представителям администрации востребованной, делать такие подарки горожанам планируют и в будущем.
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