350 тысяч человек воспользовались бесплатным проездом в новогодние праздники в Екатеринбурге





– рассказали в мэрии. «Если перевести цифры пассажиропотока в недополученную прибыль, подарок составил примерно 11,5 миллиона рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В новогодние праздники, 31 декабря и 1 января, в Екатеринбурге бесплатным проездом в общественном транспорте воспользовались 350 тысяч человек.Провести такую акцию стало возможно благодаря переходу на брутто-контракты, так как с ними убытки несёт не перевозчик, а мэрия, оплачивающая работу транспорта из своего кармана. По этой же причине акция распространялась только на трамваи, троллейбусы и метро.Там также отметили, что в целом количество пассажиров в эти дни было на 20% больше, чем год назад.Так как подобная практика показалось представителям администрации востребованной, делать такие подарки горожанам планируют и в будущем.