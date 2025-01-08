Свердловская область вошла в топ-10 популярных направлений у путешественников в новогодние праздники

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловская область вошла в топ-10 направлений по числу посуточного бронирования жилья среди путешественников. Итогами новогодних каникул поделились в «Авито Путешествиях».Так, по данным площадки, доля бронирований посуточного жилья на новогодних праздниках в Свердловской области составила 3% от всех. Речь идёт бронировании проживания как в квартирах, так и в загородных домах. Такой же показатель у Ростовской области и Ставропольского края. Чаще путешественники бронировали жильё только в Краснодарском крае (9%), Москве, Московской области, Санкт-Петербурге (по 6%) и Татарстане (5%).В среднем в Свердловской области можно было снять квартиру на сутки за 3800 рублей, а дом – за 12500 рублей. Медианная цена посуточной аренды по России при этом была выше: 4400 рублей за сутки в квартире и 13800 рублей в доме.Самое дорогое проживание в квартирах было в Москве (7300 рублей), Санкт-Петербурге, Татарстане и Нижегородской области (по 5600 рублей), а доступное – Иркутской области (3000 рублей в сутки), Башкирии (3100 рублей), Воронежской области и Пермском крае (по 3300 рублей).С загородными домами ситуация похожая. Дороже всего проживание в частном доме обходилось в Москве (28300 рублей), Московской области (19500 рублей) и Санкт-Петербурге (18500 рублей), и дешевле – в Крыму (7800 рублей в сутки), Ставропольском крае (8400 рублей) и Башкортостане (9700 рублей).В среднем путешественники снимали жильё на двое суток. Квартиры чаще всего бронировали компании из трёх человек, а домики за городом – из пяти.