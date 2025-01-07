Спрос на услуги прачечных в Екатеринбурге за год вырос более чем в четыре раза





– отметил руководитель категории «Хозяйственные и деловые услуги» на Авито Услугах Александр Семочкин. «Рост популярности прачечных услуг подчеркивает желание екатеринбуржцев оптимизировать свои бытовые заботы, сохраняя время для личных и профессиональных дел. Эта тенденция, судя по всему, будет только набирать обороты, особенно в крупных городах, где динамика жизни требует рационального подхода к каждому часу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбуржцы стали чаще обращаться в прачечные. Спрос на услуги по профессиональному ухожу за одеждой и текстилем в уральской столице за год вырос более чем в четыре раза – на 311%.Предложение за спросом явно не успевает. Оно увеличилось всего на 22% за тот же период. Такую статистику приводят в Авито.По его данным, чаще всего жители Екатеринбурга отдают в прачечные подушки, пледы, одеяла, обувь и постельное бельё. Сильнее всего за год спрос вырос на услуги по химчистке дублёнок – в 10 раз, обуви – в 9 раз, брюк – в 8 раз, одеял – в 7 раз, платьев – в 6,6 раз.