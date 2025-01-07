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За год в Свердловской области на четверть подорожало молоко
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Питьевое молоко в Свердловской области за 2024 год подорожало на четверть. Если в январе минувшего года литр молока стоил примерно 70 рублей, то уже в декабре можно было увидеть, что цена достигла 88 рублей.
Таким образом, за год цена поднялась на 18 рублей. На это обратили внимание в TagilCity.ru.
Рост цен также зафиксировал Свердловковстат, опубликовавший в прошлом месяце данные о ценах на питьевое молоко в регионе с января по ноябрь.
Таким образом, за год цена поднялась на 18 рублей. На это обратили внимание в TagilCity.ru.
Рост цен также зафиксировал Свердловковстат, опубликовавший в прошлом месяце данные о ценах на питьевое молоко в регионе с января по ноябрь.
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