Аналитики выяснили сколько екатеринбуржцы тратят на связанные с работой расходы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Аналитики Авито опросили жителей Екатеринбурга и выяснили, сколько в среднем у них уходит на расходы, связанные с работой.Так, по данным специалистов площадки, средние расходы на работу у екатеринбуржцев составляют 11 850 рублей. Почти треть опрошенных рассказали, что у них больше всего денег уходит на проезд (30%), ещё почти треть тратятся на обеды и доставку еды (29%), многие отмечают большие расходы на оплату услуг связи (26%).Самые большие расходы на работу у жителей Москвы (средние расходы 14 852 рубля), а меньше всего тратят в Новосибирске (8 346 рублей). Также больше, чем другим приходится вкладываться представителям автомобильного бизнеса (28 445 рублей), индустрии гостиничного бизнеса и туризма (22 546 рублей) и финансов (20 366 рублей).При этом у 76% участников опроса все затраты, связанные с рабочими задачами, компенсирует работодатель.