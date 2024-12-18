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Отечественное оборудование на сотовых вышках заработает в Свердловской области в 2025 году
Фото предоставлено МТС
Со следующего года в Свердловской области на вышках сотовой связи планируют начать использовать базовые станции отечественного производство от компании «ИРТЕЯ».
Как рассказали Вечерним ведомостям в цифровой экосистеме МТС, сотрудничающей с производителями станций, отечественное оборудование будут вводить в 37 российских регионах, чтобы проверить его устойчивость к погоде в разных климатических зонах. На первом этапе планируется установить 200 станций, из них пять заработают в Свердловской области: в Краснотурьинске и в деревнях Леневка, Черлак, Половинка, Мосина.
По его словам, весь путь от разработки концепции до выпуска первой промышленной партии оборудования они проделали вместе с партнёрами из ООО «ИРТЕЯ», 50% акции которых принадлежат ПАО «МТС». Этот проект стал возможен благодаря поддержке Минцифры.
Установить новое оборудование на вышках сотовой связи планируют в начале 2025 года.
Как рассказали Вечерним ведомостям в цифровой экосистеме МТС, сотрудничающей с производителями станций, отечественное оборудование будут вводить в 37 российских регионах, чтобы проверить его устойчивость к погоде в разных климатических зонах. На первом этапе планируется установить 200 станций, из них пять заработают в Свердловской области: в Краснотурьинске и в деревнях Леневка, Черлак, Половинка, Мосина.
«Запуск в эфир базовых станций отечественного производства – огромный скачок вперёд для всей телеком-отрасли страны и важное слагаемое технологического суверенитета России»,
– отметил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.
По его словам, весь путь от разработки концепции до выпуска первой промышленной партии оборудования они проделали вместе с партнёрами из ООО «ИРТЕЯ», 50% акции которых принадлежат ПАО «МТС». Этот проект стал возможен благодаря поддержке Минцифры.
Установить новое оборудование на вышках сотовой связи планируют в начале 2025 года.
«С появлением базовых станций отечественного производства наша компания входит в новый период своего развития. Зависимость от политической и экономической конъюнктуры в мире затрудняло глубокое планирование развитие наших сетей. Благодаря появлению отечественного оборудования, МТС сможет адекватно реагировать на потребности своих абонентов и развитию рынка сотовой связи»,
– сказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
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