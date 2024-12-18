Отечественное оборудование на сотовых вышках заработает в Свердловской области в 2025 году





– отметил вице-президент по технике МТС Виктор Белов. «Запуск в эфир базовых станций отечественного производства – огромный скачок вперёд для всей телеком-отрасли страны и важное слагаемое технологического суверенитета России»,





– сказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «С появлением базовых станций отечественного производства наша компания входит в новый период своего развития. Зависимость от политической и экономической конъюнктуры в мире затрудняло глубокое планирование развитие наших сетей. Благодаря появлению отечественного оборудования, МТС сможет адекватно реагировать на потребности своих абонентов и развитию рынка сотовой связи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Со следующего года в Свердловской области на вышках сотовой связи планируют начать использовать базовые станции отечественного производство от компании «ИРТЕЯ».Как рассказали Вечерним ведомостям в цифровой экосистеме МТС, сотрудничающей с производителями станций, отечественное оборудование будут вводить в 37 российских регионах, чтобы проверить его устойчивость к погоде в разных климатических зонах. На первом этапе планируется установить 200 станций, из них пять заработают в Свердловской области: в Краснотурьинске и в деревнях Леневка, Черлак, Половинка, Мосина.По его словам, весь путь от разработки концепции до выпуска первой промышленной партии оборудования они проделали вместе с партнёрами из ООО «ИРТЕЯ», 50% акции которых принадлежат ПАО «МТС». Этот проект стал возможен благодаря поддержке Минцифры.Установить новое оборудование на вышках сотовой связи планируют в начале 2025 года.