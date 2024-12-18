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Отечественное оборудование на сотовых вышках заработает в Свердловской области в 2025 году

16.56 Понедельник, 23 декабря 2024
Фото предоставлено МТС
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Со следующего года в Свердловской области на вышках сотовой связи планируют начать использовать базовые станции отечественного производство от компании «ИРТЕЯ».

Как рассказали Вечерним ведомостям в цифровой экосистеме МТС, сотрудничающей с производителями станций, отечественное оборудование будут вводить в 37 российских регионах, чтобы проверить его устойчивость к погоде в разных климатических зонах. На первом этапе планируется установить 200 станций, из них пять заработают в Свердловской области: в Краснотурьинске и в деревнях Леневка, Черлак, Половинка, Мосина.

«Запуск в эфир базовых станций отечественного производства – огромный скачок вперёд для всей телеком-отрасли страны и важное слагаемое технологического суверенитета России»,

– отметил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.


По его словам, весь путь от разработки концепции до выпуска первой промышленной партии оборудования они проделали вместе с партнёрами из ООО «ИРТЕЯ», 50% акции которых принадлежат ПАО «МТС». Этот проект стал возможен благодаря поддержке Минцифры.

Установить новое оборудование на вышках сотовой связи планируют в начале 2025 года.

«С появлением базовых станций отечественного производства наша компания входит в новый период своего развития. Зависимость от политической и экономической конъюнктуры в мире затрудняло глубокое планирование развитие наших сетей. Благодаря появлению отечественного оборудования, МТС сможет адекватно реагировать на потребности своих абонентов и развитию рынка сотовой связи»,

– сказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:56 Отечественное оборудование на сотовых вышках заработает в Свердловской области в 2025 году
15:57 Неизвестные сожгли иномарки на Волгоградской в Екатеринбурге
14:50 СМИ сообщают о задержании экс-главы Среднеуральска
14:33 В Первоуральске служебная записка довела чиновников до суда
13:41 СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге нелегала по подозрению в изнасиловании школьницы
13:00 Гендиректора СПК наказали штрафом в 20 тысяч рублей за опоздавшую электричку
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11:34 Зарезавшего отца жителя Верхней Пышмы отправили в психлечебницу
10:26 В Екатеринбурге на Пехотинцев задымился трамвай
10:02 Один погиб и трое пострадали в ДТП в Белоярском районе
09:38 Новая неделя в Свердловской области обещает быть тёплой
16:24 В Первоуральске молодёжь учит старшее поколение искусству кружевоплетения
16:04 СМИ сообщают о поджоге полицейской машины в Екатеринбурге
12:32 В Екатеринбурге автобус врезался в дерево: пострадали водитель и пассажиры
11:54 В Свердловской области за сутки произошло 23 пожара: в Пелыме погибли два человека
11:26 На трассе «Пермь – Екатеринбург» в Ачитском районе ввели реверсивное движение из-за ДТП
10:13 В Красноуфимске скорая помощь с тяжёлобольным пациентом попала в ДТП с четырьмя пострадавшими
09:43 В Каменске-Уральском сотрудница пункта выдачи присвоила товаров на 95 тысяч рублей
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