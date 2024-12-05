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Минэкономразвития: рост продаж в сфере электронной торговли составит более 30% по итогам года
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Минэкономразвития отмечают активный рост продаж в сфере электронной торговли.
«Объем продаж в сфере электронной торговли растет ежегодно, мы ожидаем, что в 2024 году его рост составит более 30% и достигнет 10 трлн рублей», — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
В ведомстве рассказали о партнёрских программах с онлайн-платформами. Так, в рамках сотрудничества с Авито министерство поддерживает малых и средних предпринимателей, которые продвигают свои услуги и товары на платформе.
«Мы видим, что программы востребованы, и бизнес активно заходит на электронные площадки с нашей поддержкой: с начала 2023 года инструментами партнерской программы с Авито воспользовались порядка 5 тысяч самозанятых и представителей бизнеса», – отметила заместитель министра.
По данным Авито, с июня этого года программой поддержки воспользовались уже почти 1000 предпринимателей.
«Чаще других программой пользуются предприниматели в категориях лайфстайла, мебели и строительства. А наиболее активные участники из таких регионов, как Московская и Вологодская области, Краснодарский край, республика Крым, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, а также республика Татарстан», – отметил управляющий директор Авито Влад Федулов.
Добавим, что партнерская программа реализуется на базе Центров «Мой бизнес», оператором является АНО Национальное агентство «Мой бизнес».
«Объем продаж в сфере электронной торговли растет ежегодно, мы ожидаем, что в 2024 году его рост составит более 30% и достигнет 10 трлн рублей», — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
В ведомстве рассказали о партнёрских программах с онлайн-платформами. Так, в рамках сотрудничества с Авито министерство поддерживает малых и средних предпринимателей, которые продвигают свои услуги и товары на платформе.
«Мы видим, что программы востребованы, и бизнес активно заходит на электронные площадки с нашей поддержкой: с начала 2023 года инструментами партнерской программы с Авито воспользовались порядка 5 тысяч самозанятых и представителей бизнеса», – отметила заместитель министра.
По данным Авито, с июня этого года программой поддержки воспользовались уже почти 1000 предпринимателей.
«Чаще других программой пользуются предприниматели в категориях лайфстайла, мебели и строительства. А наиболее активные участники из таких регионов, как Московская и Вологодская области, Краснодарский край, республика Крым, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, а также республика Татарстан», – отметил управляющий директор Авито Влад Федулов.
Добавим, что партнерская программа реализуется на базе Центров «Мой бизнес», оператором является АНО Национальное агентство «Мой бизнес».
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