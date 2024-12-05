Директор метрополитена Екатеринбурга заявил о неизбежности поднятия стоимости проезда в подземке

Алисе Левина © Вечерние ведомости

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Андрей Панаиотиди, директор екатеринбургского метрополитена, заявил в эфире ОТВ, что нынешняя стоимость проезда в подземке не позволяет содержать инфраструктуру в должном состоянии, и ее стоило бы повысить до 40 рублей.«Средняя стоимость поездки, что в 2023, что в 2024 годах, 31 рубль составляет. Органы власти, если будут принимать решение, оно, наверное, будет. Но на сегодняшний день пока таких решений не принято. Я понимаю, что, наверное, это процесс неотвратимый в будущем», — заявил Андрей Панаиотиди.Ранее против повышения цены проезда в метро выступал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.