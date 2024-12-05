Спрос на квартиры-студии в Екатеринбурге в два раза превысил предложение

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Спрос на квартиры-студии и небольшие однокомнатные квартиры в Екатеринбурге почти в два раза превысил предложение на рынке новой недвижимости.Об этом говорится в исследовании компании «Практика» о покупках недвижимости за 2024 год.Наибольшим спросом в уходящем году ожидаемо пользовались именно малогабаритные квартиры — студии и однокомнатные. Чаще всего такое жилье покупали в Академическом районе с плотной застройкой и сравнительно доступными ценами. Покупателей привлекает минимальный ежемесячный платеж и возможность рассчитывать на получение льготной семейной ипотеки до 6 млн рублей.Двух и трехкомнатные квартиры покупатели все чаще приобретают по программам рассрочки от застройщика или по программам обмена при наличии вторичной недвижимости, отмечают в компании.Что касается квартир площадью 50+ кв. м, то в этом случае предложений от застройщиков больше, чем спрос на них.Аналитики рынка недвижимости ожидают, что спрос на просторные квартиры у жителей города восстановится в течение 1-3 лет.Ключевыми факторами, которые повлияли на спрос недвижимости в этом году, стало повышение ключевой ставки и сокращение программ льготных ипотек.