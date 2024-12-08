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Самые массовые рейсы из Екатеринбурга отправляются в Турцию, Египет и Арабские эмираты
Фото: Вечерние ведомости
Таможенники уральского управления подвели некоторые итоги 2024 года. Так, согласно данным, пассажиропоток увеличился в сравнении с 2023 годом и составил 1,7 млн пассажиров (против 1,1 млн за 10 месяцев прошлого года, судя по всему нынешняя статистика также подразумевает данные за 10 месяцев 2024-го).
«С увеличением числа туристов кольцовские таможенники фиксируют и рост выявленных правонарушений. Чаще всего пассажиры международных рейсов не декларировали содержимое багажа (381 дело об АП), нарушали запреты и ограничения на перемещение товаров (362 дела об АП) и забывали декларировать наличные (354 дела об АП)», – рассказывают в Уральском таможенном управлении, напоминая, что вся информация о правила размещена на стендах, а инспекторы готовы проконсультировать по декларациям.
Кроме того, в сообщении отмечается, что самыми массовыми рейсами из Екатеринбурга стали рейсы в Турцию, Египет, ОАЭ, а новые направления открыты в Китай и Камбоджу.
«С увеличением числа туристов кольцовские таможенники фиксируют и рост выявленных правонарушений. Чаще всего пассажиры международных рейсов не декларировали содержимое багажа (381 дело об АП), нарушали запреты и ограничения на перемещение товаров (362 дела об АП) и забывали декларировать наличные (354 дела об АП)», – рассказывают в Уральском таможенном управлении, напоминая, что вся информация о правила размещена на стендах, а инспекторы готовы проконсультировать по декларациям.
Кроме того, в сообщении отмечается, что самыми массовыми рейсами из Екатеринбурга стали рейсы в Турцию, Египет, ОАЭ, а новые направления открыты в Китай и Камбоджу.
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