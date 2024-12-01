Комплекс недостроенного городского похоронного бюро в Екатеринбурге выставили на торги за 153 миллиона рублей

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Карточка лота появилась на портале ГИС «Торги». Перед этим выставление на торги муниципального имущества, инициированное администрацией Екатеринбурга, одобрила гордума.Согласно документации аукциона, на продажу выставлен недостроенный комплекс зданий, готовность которого оценивается в 43%, а также земельный участок под ним. Заявки принимаются до 25 декабря, итоги торгов будут подведены 27 декабря.Похоронное бюро в самом конце улицы Репина начали строить в 2006 году. Предполагалось, что напротив Широкореченского кладбища появится комплекс зданий: административно-бытовое здание с магазином ритуальных принадлежностей и залом для проведения похоронных церемоний, ряд инженерных сооружений и парковка.Согласно разрешению на строительство, выданному мэром Аркадием Чернецким в 2007 году, здание должны были ввести в эксплуатацию 31 декабря 2009 года. Однако стройка сначала затормозилась во время кризиса 2008 года, а в 2014 году и вовсе встала. В 2019 году застройщик – ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания» подал иск в суд на инвестора — ЗАО«Межрегиональный Аграрный Союз», требуя исполнения инвестиционного договора, но завершить строительство это не помогло. В 2022 году ЗАО «Межрегиональный Аграрный Союз» было ликвидировано.До настоящего времени вид разрешённого использования участка, согласно действующим ПЗЗ – «место размещения комплекта зданий и сооружений похоронного назначения».