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Комплекс недостроенного городского похоронного бюро в Екатеринбурге выставили на торги за 153 миллиона рублей

16.36 Пятница, 6 декабря 2024
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Карточка лота появилась на портале ГИС «Торги». Перед этим выставление на торги муниципального имущества, инициированное администрацией Екатеринбурга, одобрила гордума.

Согласно документации аукциона, на продажу выставлен недостроенный комплекс зданий, готовность которого оценивается в 43%, а также земельный участок под ним. Заявки принимаются до 25 декабря, итоги торгов будут подведены 27 декабря.

Похоронное бюро в самом конце улицы Репина начали строить в 2006 году. Предполагалось, что напротив Широкореченского кладбища появится комплекс зданий: административно-бытовое здание с магазином ритуальных принадлежностей и залом для проведения похоронных церемоний, ряд инженерных сооружений и парковка.

Согласно разрешению на строительство, выданному мэром Аркадием Чернецким в 2007 году, здание должны были ввести в эксплуатацию 31 декабря 2009 года. Однако стройка сначала затормозилась во время кризиса 2008 года, а в 2014 году и вовсе встала. В 2019 году застройщик – ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания» подал иск в суд на инвестора — ЗАО
«Межрегиональный Аграрный Союз», требуя исполнения инвестиционного договора, но завершить строительство это не помогло. В 2022 году ЗАО «Межрегиональный Аграрный Союз» было ликвидировано.

До настоящего времени вид разрешённого использования участка, согласно действующим ПЗЗ – «место размещения комплекта зданий и сооружений похоронного назначения».

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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