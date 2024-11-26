Цены на новостройки в Екатеринбурге стали расти медленнее

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В ноябре 2024 года цены на квадратный метр жилья в новостройках выросли незначительно – на 1,1%. Об этом сообщают аналитики Яндекс Недвижимости.По данным аналитиков, медианная стоимость квадратного метра жилья в новостройках составляет 158 тысяч рублей.Средняя стоимость квартиры строящейся квартиры составляет 7,5 млн рублей, а метраж – чуть более 47 квадратов.